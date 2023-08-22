Thương tâm: Mẹ chở theo 2 con thì va chạm xe tải, bé trai 4 tuổi tử vong

Đời sống 22/08/2023 07:34

Vụ tai nạn xảy ra tối 21.8 trên đường ĐT 741, đoạn qua khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 19h ngày 21/8, xe tải biển số tỉnh Đắk Lắk đi trên đường ĐT 741, hướng từ Bình Phước về Bình Dương. Khi đến đoạn thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú thì người phụ nữ khoảng 35 tuổi đi xe máy chở theo 2 con trai nhỏ (1 tuổi và 4 tuổi) đang đi cùng chiều phía trước bị ngã xuống đường. Cháu bé 4 tuổi bị va chạm trúng với xe tải biển số Đắk Lắk.

Phát hiện có tai nạn, người dân hô hoán nhau hỗ trợ các nạn nhân. Khi đến kiểm tra, người phụ nữ và cháu nhỏ 1 tuổi bị thương nhẹ. Riêng cháu bé trai 4 tuổi bị thương nặng đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường. Đến 22h cùng ngày 21/8, Công an đã khám nghiệm xong hiện trường, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Thương tâm: Mẹ chở theo 2 con thì va chạm xe tải, bé trai 4 tuổi tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, một tai nạn giao thông khác xảy ra vào khoảng 18h50 ngày 20/8, xe đầu kéo BS 79H - 022.23 kéo theo rơ moóc BS 79R - 008.97 lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ miền Tây lên TP.HCM.

Khi đến đoạn Km44, thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành (Tiền Giang), xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xe ô tô 4 chỗ BS 95A - 076.08, đẩy xe này quay ngang và trượt dài trên đường. Tiếp đó, xe đầu kéo tông sập một đoạn dải phân cách, làm ngã một trụ đèn chiếu sáng. Sau đó, xe đầu kéo leo lên dải phân cách mới dừng lại. Rất may, những người đi trên xe 4 chỗ thoát chết trong gang tấc.

Thương tâm: Mẹ chở theo 2 con thì va chạm xe tải, bé trai 4 tuổi tử vong - Ảnh 2
Xe đầu kéo tông xe 4 chỗ trượt dài trên đường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Tại hiện trường, xe 4 chỗ và xe đầu kéo hư hỏng nặng, trụ đèn chiếu sáng ngã sang chiều đường ngược lại nhưng may mắn không trúng phương tiện khác. Do 2 xe bị nạn nằm chiếm hết 2 làn đường nên giao thông bị ùn tắc hơn 5 km.

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn. Đến 23h ngày 20/8, hiện trường mới được giải quyết xong.

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