Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở dốc cầu

Đời sống 21/08/2023 16:51

Người dân nghe tiếng khóc của trẻ em bên dưới dốc cầu Huyện Đội nên đến kiểm tra thì phát hiện có một em bé còn nguyên dây rốn để trong 1 túi nilon màu đen.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 21/8, đại diện UBND thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi. May mắn, đứa trẻ được phát hiện kịp thời và đưa vào Trung tâm y tế huyện Tân Hưng để theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Cụ thể, vào khoảng 21h tối 20/8, người dân nghe tiếng khóc của trẻ em bên dưới dốc cầu Huyện Đội. Khi mọi người đến kiểm tra thì phát hiện một em bé còn nguyên dây rốn để trong 1 cái túi ni lông màu đen.

Ngay sau đó, người dân đã đưa bé đến Trung tâm y tế huyện Tân Hưng chăm sóc và báo cho chính quyền địa phương.

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở dốc cầu - Ảnh 1
Tình trạng sức khỏe của bé ổn định - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, đại diện UBND thị trấn Tân Hưng cho biết thêm, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi là bé gái, nặng 3,2 kg, tình trạng sức khỏe của bé ổn định.

Bé gái đang được các y, bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Tân Hưng chăm sóc. UBND thị trấn Tân Hưng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm các thủ tục để tìm người thân cho cháu bé.

 

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