Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Trọng Tâm, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh đa khoa tỉnh Kiên Giang xác nhận Bệnh viện vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân gồm B. Đ. L. (41 tuổi) và T. P. B. (46 tuổi).

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 21/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, hai bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn trứng cá nóc được đưa vào viện cấp cứu là ông T.P.B (46 tuổi, ở Chợ Mới, An Giang) và ông B.Đ.L (41 tuổi, ở Bình San, TP Hà Tiên).

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 20/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tiếp nhận 2 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tê môi lưỡi, tê tay chân, đau đầu, người mệt mỏi. Qua khai thác tiểu sử bệnh nhân và kèm theo các dấu hiệu trên, bác sĩ chẩn đoán bị ngộ độc cá nóc.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Trọng Tâm, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, cho biết, sau một ngày tích cực điều trị, sức khỏe hai bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt.

Sau khi ăn cả 3 bị ngộ độc, một người tử vong, 2 người nhập viện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, một trong 2 bệnh nhân ngộ độc cá nóc cho biết, chiều 19/8, họ bắt được con cá nóc to khi đang đánh cá ở vùng biển Kiên Giang. 3 ngư dân đã dùng trứng cá nấu canh chua, tuy nhiên sau khi ăn chỉ một lúc thì một người ngộ độc tử vong. Ngư dân này cho rằng họ thường ăn cá nóc nhưng không sao. Lần này ăn xong liền đau đầu, khó thở.

2 người dân ngộ độc trứng cá nóc may mắn được cứu sống - Ảnh: VOV

Ngoài ra, bác sĩ Tâm cho biết thêm, chuyện ăn cá nóc bị ngộ độc không hiếm, thường xảy ra theo mùa. Hầu hết mọi người ngộ độc nhẹ, tuy nhiên có những người ngộ độc tử vong, hoặc hôn mê rồi để lại di chứng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân ăn cá nóc cần chế biến cẩn thận, bỏ hết các bộ phận chứa độc như gan, mật, trứng… để đảm bảo an toàn.

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