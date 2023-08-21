Người dân thôn Độc Lập đi tập thể dục phát hiện 2 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ven đường kèm mảnh giấy.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và thời đại, vào khoảng 4h sáng 18/8, người dân thôn Độc Lập đi tập thể dục phát hiện 2 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ven đường kèm mảnh giấy ghi “do điều kiện người thân không nuôi được, ai nhặt được xin nuôi đỡ, sau bố mẹ cháu không tìm lại”. Khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Hợp Lý đã lập biên bản ghi nhận hiện trường và đưa 2 cháu tới trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Bước đầu, y tế xác định 2 bé bị bỏ rơi là bé trai, sinh đôi, được khoảng 2 ngày tuổi. Một cháu nặng 2kg, cháu còn lại nặng 2,1kg.

2 bé trai bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Giáo dục và thời đại

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Hợp Lý cho hay, khi tiếp nhận 2 cháu bé, chính quyền đã làm các thủ tục theo quy định của pháp luật. Hiện một gia đình ở địa phương có điều kiện kinh tế và khả năng chăm sóc trẻ sơ sinh đã làm đơn gửi UBND xã xin chăm sóc hai cháu.

Theo thông tin từ báo Tri thức và cuộc sống, chính quyền tạm thời đã bàn giao 2 bé cho gia đình này chăm sóc. Trong thời gian này, nếu bố mẹ các cháu tới nhận con thì sẽ trả lại gia đình các cháu. Nếu không có ai tới nhận thì gia đình đó cũng bày tỏ nguyện vọng sẽ được nhận nuôi các cháu. Hiện sức khoẻ của 2 bé rất tốt, ổn định. Gia đình chăm sóc cháu bé bị hiếm muộn 20 năm nay không có con nên khi biết thông tin họ đến làm đơn xin được chăm sóc 2 cháu”, lãnh đạo xã Hợp Lý nói.

UBND xã Hợp Lý cho hay, trước thời điểm phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi, người dân phát hiện có người lảng vảng quanh khu vực thôn Độc Lập, khi thấy có người phát hiện ra cháu bé họ mới nhanh chóng rời đi.

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