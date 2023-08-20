Nghi án người phụ nữ ở Quảng Trị đổ xăng đốt tình nhân trong đêm

Đời sống 20/08/2023 16:02

Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc một người phụ nữ đã dùng xăng đổ lên “chồng hờ” rồi châm lửa đốt.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 20/8 Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đang vào cuộc xác minh, điều tra nghi án người đàn ông bị nhân tình đổ xăng đốt gây tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tr.C.Đ. (SN 1971, trú thôn An Tiêm, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong).

 

Nghi án người phụ nữ ở Quảng Trị đổ xăng đốt tình nhân trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ông Đ. và bà Đ.Th.L. (SN 1975) sống với nhau như vợ chồng tại thôn An Tiêm nhưng không đăng ký kết hôn. Quá trình sinh sống, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn về tình cảm.

Để giải quyết mâu thuẫn, đêm 17/6 vừa qua, lợi dụng ông Đ. đi nhậu về say nằm ngủ, bà L. đã mua xăng về, đổ lên người ông Đ. rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát trong đêm tối khiến cả 2 người bị bỏng, được người thân đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Do bị bỏng nặng, đến ngày 15/8, ông Đ. tử vong.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Triệu Phong củng cố hồ sơ, tiếp nhận

 

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Từ khóa:   mâu thuẫn tình cảm tin nóng tin moi

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