Người phụ nữ ở Hà Nội ngã tử vong nghi bị kẹt chân khi xuống xe buýt

Đời sống 20/08/2023 10:25

Vụ tai nạn trên xảy ra chiều ngày 19/8, trên đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều ngày 19/8, trên đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Thời gian trên, xe buýt do tài xế L.M.T. (55 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển di chuyển hướng cầu Mai Động đi cầu Đền Lừ. Khi tới bến, bà N.T.L. (67 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bước xuống xe.

Qua xác minh sơ bộ, nguồn tin cho biết, trong lúc bà L. bước xuống, cánh cửa xe buýt đóng nhanh. Chân bị vướng vào cánh cửa khiến bà L. vấp ngã.

Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đưa nạn nhân đi cấp cứu và làm rõ vụ tai nạn. 22h ngày 19/8, bà L. đã tử vong tại bệnh viện. Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 6h30 sáng 21/4, bà N.T.D (SN 1956, trú đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43H1-288.16 đi qua nút giao thông phía đông cầu Tiên Sơn theo hướng đường Ngũ Hành Sơn – đường Lê Văn Hiến (thuộc quận Ngũ Hành Sơn).

Người phụ nữ ở Hà Nội ngã tử vong nghi bị kẹt chân khi xuống xe buýt - Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi vừa qua khỏi nút giao, bà D. bất ngờ va chạm với xe buýt Quảng An 1 tuyến R16, mang BKS 43B-053.51 do một nam tài xế (chưa rõ tên tuổi) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến bà D. ngã xuống đường, bị bánh trước của xe buýt chèn lên, tử vong tại chỗ.

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