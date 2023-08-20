Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào chiều ngày 19/8, đại diện CLB HAGL cùng các thành viên Hội CĐV HAGL miền Nam đã tiễn biệt tiền đạo Paollo về đất mẹ. Thi thể của Paollo đã lên đường rời TPHCM và dự kiến sẽ về đến thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) vào chiều nay 20/8.

Mẹ, vợ và người thân của Paollo đang chờ đón anh ở Lisbon. Trước đó, vào ngày 18/8, mẹ của Paollo đã làm lễ tưởng niệm cho anh bên bờ biển ở quê nhà. Còn vợ anh, Tammy đã rời Việt Nam về Bồ Đào Nha trước từ ngày 15/8. Tammy có mặt ở Việt Nam vào ngày Paollo qua đời nhưng do những vướng mắc về giấy tờ, cô chỉ có thể về nước trước để chờ đón anh chứ không tự mình đưa thi thể Paollo về nước.