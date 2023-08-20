Xót xa tiễn biệt cầu thủ ngoại binh HAGL tử nạn về với đất mẹ

Đời sống 20/08/2023 08:42

Thi thể của Paollo đã lên đường rời TPHCM và dự kiến sẽ về đến thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) vào chiều nay 20/8.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào chiều ngày 19/8, đại diện CLB HAGL cùng các thành viên Hội CĐV HAGL miền Nam đã tiễn biệt tiền đạo Paollo về đất mẹ. Thi thể của Paollo đã lên đường rời TPHCM và dự kiến sẽ về đến thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) vào chiều nay 20/8. 

Mẹ, vợ và người thân của Paollo đang chờ đón anh ở Lisbon. Trước đó, vào ngày 18/8, mẹ của Paollo đã làm lễ tưởng niệm cho anh bên bờ biển ở quê nhà. Còn vợ anh, Tammy đã rời Việt Nam về Bồ Đào Nha trước từ ngày 15/8. Tammy có mặt ở Việt Nam vào ngày Paollo qua đời nhưng do những vướng mắc về giấy tờ, cô chỉ có thể về nước trước để chờ đón anh chứ không tự mình đưa thi thể Paollo về nước. 

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Thi thể của Paollo được đưa về Bồ Đào Nha - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam
Xót xa tiễn biệt cầu thủ ngoại binh HAGL tử nạn về với đất mẹ - Ảnh 2
Chiếc quan tài bảo quản thi thể của Paollo - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo nguyện vọng của gia đình, mẹ của Paollo đã ủy quyền cho CLB HAGL làm các thủ tục để đưa thi thể của anh về quê hương Bồ Đào Nha để an táng. Việc con trai mất nơi đất khách quê người là nỗi đau khôn nguôi với bà Katyuscia - mẹ của tiền đạo Paollo. Bà chia sẻ: "Nước mắt của mẹ đã cạn. Trái tim của mẹ đã tan vỡ. Con trai hãy cho mẹ sức mạnh để tiếp tục".

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Paollo có dự định cùng vợ trở về quê nhà vào ngày 16/8 khi kết thúc mùa giải cùng HAGL, và đến Brazil du lịch sau đó. Tuy nhiên, dự định đó đã không thể hoàn thành.

Xót xa tiễn biệt cầu thủ ngoại binh HAGL tử nạn về với đất mẹ - Ảnh 3
Hiện trường vụ TNGT vẫn gây ám ảnh - Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào chiều 12/8 trên QL14 đoạn qua xã Ia Hrú, H.Chư Pưh, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 3 xe. Trong 4 người trên xe ô tô con chở thành viên CLB bóng đá HAGL thì có 3 người tử vong gồm tiền đạo Paollo Madeira Oliveira, trợ lý HLV Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí. Tài xế Nguyễn Tú Sinh đã được đưa đi cấp cứu với chấn thương nặng. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế xe tải vượt ẩu.

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