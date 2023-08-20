Tại bể bơi Minh Hoàng, thuộc thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ đuối nước, khiến một học sinh lớp 11 tử vong.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào chiều tối 19/8, tại bể bơi Minh Hoàng, thuộc thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ đuối nước, khiến một học sinh lớp 11 tử vong.

Nạn nhân là em L.Đ.S, sinh năm 2007, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, học sinh Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ.

Người dân địa phương cho biết, chiều 19/8, em S đến bể bơi Minh Hoàng để tắm thì bị đuối nước. Ngay sau khi lực lượng cứu hộ đưa lên bờ, S được hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng em không qua khỏi.

Bể bơi Minh Hoàng hoạt động từ tháng 5/2018. Trước đó, vào ngày 23/7/2020, tại bể bơi này cũng đã xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 8, Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tử vong. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 30/6, ng Lê Văn Chính – Chủ tịch UBND xã Thành Kim, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh trong khi tắm tại bể bơi đã không may bị tử vong.

Sự việc xảy ra vào lúc 16h cùng ngày, khi một nam sinh (chưa rõ danh tính, trú tại xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành), là học sinh lớp 11, đến bể bơi Chín Thúy (thuộc xã Thanh Kim, huyện Thạch Thành) tắm mát.

Cũng theo ông Chính, nguyên nhân dẫn tới tử vong có thể là do bị cảm trong khi tắm, vì nạn nhân không có biểu hiện của sặc nước. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng chức năng huyện đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc.

Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

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