Học sinh ở Hưng Yên tử vong thương tâm do đuối nước tại bể bơi

Đời sống 20/08/2023 06:10

Tại bể bơi Minh Hoàng, thuộc thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ đuối nước, khiến một học sinh lớp 11 tử vong.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào chiều tối 19/8, tại bể bơi Minh Hoàng, thuộc thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ đuối nước, khiến một học sinh lớp 11 tử vong.

 

Nạn nhân là em L.Đ.S, sinh năm 2007, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, học sinh Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ.

Người dân địa phương cho biết, chiều 19/8, em S đến bể bơi Minh Hoàng để tắm thì bị đuối nước. Ngay sau khi lực lượng cứu hộ đưa lên bờ, S được hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng em không qua khỏi.

Bể bơi Minh Hoàng hoạt động từ tháng 5/2018. Trước đó, vào ngày 23/7/2020, tại bể bơi này cũng đã xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 8, Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tử vong. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Học sinh ở Hưng Yên tử vong thương tâm do đuối nước tại bể bơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 30/6, ng Lê Văn Chính – Chủ tịch UBND xã Thành Kim, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh trong khi tắm tại bể bơi đã không may bị tử vong.

Sự việc xảy ra vào lúc 16h cùng ngày, khi một nam sinh (chưa rõ danh tính, trú tại xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành), là học sinh lớp 11, đến bể bơi Chín Thúy (thuộc xã Thanh Kim, huyện Thạch Thành) tắm mát.

Cũng theo ông Chính, nguyên nhân dẫn tới tử vong có thể là do bị cảm trong khi tắm, vì nạn nhân không có biểu hiện của sặc nước. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng chức năng huyện đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc.

Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Tạm giữ 1,5 tấn móng giò lợn không rõ nguồn gốc, biến đổi màu sắc và bốc mùi

Tạm giữ 1,5 tấn móng giò lợn không rõ nguồn gốc, biến đổi màu sắc và bốc mùi

Tại thời điểm khám, phát hiện trong thùng kín của phương tiện này có cất giấu 75 bao tải bên trong chứa đựng hàng hóa là Móng giò lợn (loại cắt từ khuỷu chân tới móng) có tổng trọng lượng 1.500kg. Toàn bộ số hàng thực phẩm này đang có hiện tượng chảy nước, biến đổi màu sắc và bốc mùi...

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn đuối nước tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 58 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi