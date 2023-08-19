Vụ phát hiện thi thể nữ giáo viên ở Sơn La: Tiết lộ hình ảnh trước khi nạn nhân mất tích

Đời sống 19/08/2023 10:50

Cơ quan Công an tỉnh Sơn La đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giáo viên tiểu học ở huyện Thuận Châu.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 18/8, ông Lò Minh Huệ - Chủ tịch UBND xã Tông Cọ (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) xác nhận vừa phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực đập chắn nước của thủy điện Chiềng Ngàm Thượng.

Ông Huệ cho biết, vào khoảng 7h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể dưới đập chắn nước của thủy điện Chiềng Ngàm Thượng nên đã báo cáo lực lượng chức năng.

Vụ phát hiện thi thể nữ giáo viên ở Sơn La: Tiết lộ hình ảnh trước khi nạn nhân mất tích - Ảnh 1
Nơi phát hiện thi thể nữ giáo viên ở Sơn La - Ảnh: VOV

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thuận Châu phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Sơn La đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Vụ phát hiện thi thể nữ giáo viên ở Sơn La: Tiết lộ hình ảnh trước khi nạn nhân mất tích - Ảnh 2
Hình ảnh trích xuất camera trước khi nữ giáo viên mất tích - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, danh tính người phụ nữ tử vong được xác nhận là chị L.T.T.H. (ở thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu). Nạn nhân là giáo viên đang dạy tại một trường tiểu học ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Lúc phát hiện thi thể, cảnh sát không tìm thấy áo khoác màu xanh và áo bên trong màu cam như trên hình ảnh trích xuất camera trước khi nạn nhân mất tích.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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