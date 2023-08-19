Trong vài ngày qua, mạng xã hội tung tin "bệnh nhân Y Ngay M. (buôn Ea Kmăt, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) mắc bệnh sốt xuất huyết, nhập viện nhưng lại bị mổ cướp thận tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo thông tin từ VTV News, vào ngày 18/8, theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, vừa qua trên mạng xã hội vừa lan truyền thông tin một bệnh nhân tử vong tại Buôn Ea Nai, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk bị mổ lấy thận tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đây là thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tới bệnh viện cũng như ngành Y tế. Trước đó, ngày 16/8, một tài khoản facebook đăng tải thông tin: Anh Y.N.M, sinh năm 1989, sắc tộc Êđê ở buôn Ea Kmăt, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk bị mổ cướp thận. Theo gia đình cho biết, bệnh nhân được kết luận bị sốt xuất huyết và bị suy nhược, nhưng khi trả về thì phần dưới bụng bị bệnh viện mổ. Vụ việc xảy ra ngày 16/8/2023 ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vùng Tây Nguyên ở Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin 'bệnh nhân bị mổ lấy thận tại bệnh viện ở Đắk Lắk' là sai sự thật - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống Theo thông tin từ báo Tuỏi Trẻ, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân trên là Y.N.M. (Nam, SN 1989, trú tại buôn Ea Nai, xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) chứ không phải trú tại Ea Kmăt, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk như tài khoản Facebook đưa tin. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân sốt tại nhà 4 ngày, mệt nhiều, nhập Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk điều trị 1 ngày. Do bệnh không cải thiện, diễn biến nặng nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lúc 21 giờ 23 ngày 9/8 với chẩn đoán theo dõi sốt xuất huyết Dengue.

Sau 5 ngày điều trị nội khoa tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện, bệnh không cải thiện, sốt cao liên tục, mệt nhiều, rối loạn ý thức, được hội chẩn với Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, chẩn đoán sốc nhiễm trùng/ theo dõi viêm não – màng não/ sốt xuất huyết huyết Dengue ngày 10 biến chứng suy đa tạng và được chuyển Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc điều trị tiếp. Sau 34 giờ được điều trị hồi sức nội khoa tích cực, phối hợp lọc máu liên tục, bệnh không cải thiện, diễn biến nặng, bệnh nhân hôn mê sâu, suy hô hấp không cải thiện, tụt huyết áp. Bệnh viện đã giải thích tình trạng bệnh nặng đe dọa tử vong cho gia đình được rõ, đồng thời động viên gia đình cho bệnh nhân ở lại tiếp tục điều trị nhưng gia đình kiên quyết viết cam đoan xin đưa về với chẩn đoán bệnh nặng: Sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa phủ tạng (suy thận, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa…)/ Sốt mò. Trước thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý theo đúng quy định pháp luật.

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