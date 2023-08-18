Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giáo viên tại khu vực đập chắn nước ở Sơn La

Đời sống 18/08/2023 16:44

Người dân địa phương bàng hoàng phát hiện 1 thi thể tại khu vực đập chắn nước của thủy điện Chiềng Ngàm Thượng, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 7h sáng ngày 18/8, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện 1 thi thể tại khu vực đập chắn nước của thủy điện Chiềng Ngàm Thượng, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Nạn nhân là nữ giáo viên đang dạy tại 1 trường tiểu học ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trước đó vào chiều tối qua (17/8), gia đình đã không liên lạc được với nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giáo viên tại khu vực đập chắn nước ở Sơn La - Ảnh 1
Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 22/6, bà Đinh Thị Thu - Chủ tịch UBND xã Xuân Nha (Vân Hồ, Sơn La) xác nhận, địa phương vừa tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi sau nhiều ngày tìm kiếm. Nạn nhân được xác định là cháu L.Q.B. (SN 2018, trú tại bản Sa Lai, xã Chiềng Xuân, Vân Hồ, Sơn La).

Khoảng 10h ngày 18/6, anh Lý A Dế (cha bé B.,) trình báo con trai mất tích, nghi cháu bị người lạ đưa đi.

Suốt nhiều ngày sau đó, lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến trưa 22/6, người dân bản Chiềng Hin phát hiện thi thể bé L.Q.B dưới suối, đang trong quá trình phân hủy. Thi thể cháu bé được phát hiện cách nhà khoảng 20 km, xung quanh con suối là cây cối rậm rạp.

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