Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng táo tợn xông vào đám tang chém người thương tích và đập phá tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự nhóm thanh, thiếu niên xông vào đám tang đập phá đồ đạc, chém chủ nhà gây thương tích.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Cụ thể, khoảng 22h ngày 6/8, Nguyễn Bùi Thanh Tú (SN 2002, quê Đồng Tháp), La Chí Hưng (SN 2002, quê An Giang), Trương Vũ Bảo (SN 2001, quê Cà Mau), Trần Hữu Kỳ (SN 2004, quê An Giang), Lê Minh Tình (SN 2010, quê Bình Dương) tổ chức ăn nhậu tại nhà của Lê Minh Tài (SN 2005) ở phường Tân Định (thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Khi tàn tiệc, cả nhóm rủ nhau đi xin tiền người đi đường. Lúc này, Kỳ lấy dao tự chế tại nhà của Tài thủ sẵn trong người rồi lên đường đi tìm "con mồi".

Các đối tượng đập phá đồ đạc, chém chủ nhà tại đám tang - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, khi chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn thuộc phường Tân Định (thị xã Bến Cát, Bình Dương) họ gặp đôi nam nữ đang chạy xe máy. Cả nhóm yêu cầu dừng xe nhưng nạn nhân đã tăng ga chạy đến một đám tang cầu cứu. Kỳ và đồng bọn đã xông vào đám tang đuổi đánh đôi nam nữ.

Chủ nhà đi ra bị Kỳ dùng dao chém vào tay gây thương tích. Sau khi gây sự và đập phá đồ đạc trong đám tang, nhóm tội phạm rời đi.

Qua truy xét, ngày 17/8, công an đã bắt giữ được toàn bộ 6 thanh niên tham gia vụ việc. Riêng Lê Minh Tình do chưa đủ 14 tuổi nên được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

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