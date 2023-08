Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 18/8, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự và lấy lời khai đối với Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra vì liên quan cái chết của bé trai 3 tháng tuổi.

Đến ngày 20/5, L sinh cháu B. Ngày 24/6, do cháu B. bị gãy tay trái nên L đưa cháu đến bệnh viện Bà Rịa để điều trị. L nêu do trong quá trình cho cháu bú, đã bất cẩn làm gãy tay cháu bé.

Ngày 14/7, L đưa cháu B. đến bệnh viện để cắt bột cánh tay thì bác sĩ phát hiện cháu B. bị gãy xương đùi trái. Lúc này, L lại nói do Phụng trong quá trình chăm sóc cháu B. đã làm gãy.

Bé trai 3 tháng tuổi trước lúc tử vong - Ảnh: VTC News

Ngày 17/7, bệnh viện Bà Rịa đã chuyển cháu B. đến bệnh viện Nhi Đồng 2 tại TP.HCM để điều trị. Lúc này cháu được chẩn đoán gãy hở xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay, tổn thương thận cấp, theo dõi viêm màng não, nhiễm trùng huyết và suy dinh dưỡng nặng.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận tình trạng cháu B. khi nhận viện lừ đừ, tiếp xúc chậm, tổng trạng suy kiệt, biến dạng cánh tay trái, gãy hở xương đùi trái…

Ngày 31/7, bệnh viện đã cho cháu B. xuất viện về nhà. Lúc này cháu bé tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ và vết thương lành tốt.

Khoảng 11h ngày 15/8, L và Phụng xảy ra mâu thuẫn với nhau tại nhà Phụng. Do cháu B. khóc liên tục, Phụng tức giận nên dùng tay đánh mạnh vào vùng trán cháu B., dùng tay lắc mạnh cháu bé. Thấy cháu bị ngất nên L và Phụng đưa đến bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Tuy nhiên, theo bệnh viện cháu B. đã tử vong trước đó. L và Phụng đưa cháu B. về mai táng thì bị phát hiện…

Cháu B. ở cùng với Phụng và L trong phòng này và ban đêm có nghe tiếng cháu B. bị đánh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trong sáng 18/8, cháu B. đã được hỏa táng và gửi vào chùa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VTC News, công an huyện Long Điền tiếp nhận về việc cháu B. tử vong chưa rõ nguyên nhân. Công an huyện Long Điền cùng VKSND huyện, phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra ban đầu.

Qua khám nghiệm xác định, cháu bé tử vong do chấn thương sọ não, vật tác động là vật tày, diện rộng. Ngoài ra, rải rác khắp cơ thể, tay, chân, vùng mặt có vết xây xát da, vừa vết mới và cũ; gãy xương cánh tay trái, xương đùi trái, máu bầm dưới da đầu…

Cơ quan CSĐT đã mời L và Phụng về làm việc. Lúc đầu Phụng quanh co, chối việc có đánh cháu B.. Nhưng Cơ quan CSĐT đã đấu tranh, cùng gia đình vận động, Phụng khai nhận có hành vi bạo hành với cháu B. như trên. L cũng đã kể lại sự việc xảy ra với cháu B..

Quá trình điều tra, Phụng còn khai nhận có hành vi giao cấu với L (chưa đủ 16 tuổi) nhiều lần trong thời gian chung sống. Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT tạm giữ Phụng và tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của L. Ngoài ra, Phụng cũng vừa chấp hành án tù liên quan đến ma túy và về địa phương không bao lâu.