Quảng Trị: Bé trai 6 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn vào gò má

Đời sống 18/08/2023 12:25

Nạn nhân là cháu H.Đ.P (6 tuổi, ngụ tại khóm 5, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 18/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tiếp nhận thông tin về việc một bé trai 6 tuổi ngụ tại huyện miền núi Hướng Hóa tử vong nghi do mắc bệnh dại. Nạn nhân là cháu H.Đ.P (6 tuổi, ngụ tại khóm 5, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

Trước đó, cháu P. bị một con chó cắn ở gò má phải. Người nhà xử lý vết thương bằng cách dùng nước lã rửa sạch vết cắn và dùng lá ớt đắp vào vết thương chứ không đưa cháu đến cơ sở y tế để tiêm huyết thanh, vắc-xin kháng dại. Trong thời gian từ khi bị chó cắn đến lúc phát bệnh, cháu P. vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường.

 

Gần một tháng sau, vào chiều 12/8, cháu P. bị sốt, sợ nước, sợ gió. Ngày hôm sau, cháu P. sốt cao 39 độ C, co giật, tức ngực, khó thở, nói sảng, sợ uống nước, sợ ánh sáng… nên người nhà đưa cháu đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.

 

Tại đây, cháu P. được chỉ định chuyển tuyến trên điều trị nhưng người nhà không chuyển mà tự ý đưa cháu về nhà, điều trị bằng thuốc đông y. Đến trưa 14/8, người nhà thấy cháu P. ngừng thở, tím tái nên lo lắng đưa vào viện. Khi vào bệnh viện, cháu P. đã ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn.

Quảng Trị: Bé trai 6 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn vào gò má - Ảnh 1
Bé trai 6 tuổi tử vong nghi do mắc bệnh dại - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Quảng Trị, ngay sau khi tiếp nhận thông tin nạn nhân tử vong nghi do mắc bệnh dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cử cán bộ, nhân viên phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan của huyện Hướng Hóa điều tra, xác minh ca bệnh và triển khai công tác hỗ trợ đáp ứng phòng bệnh dại. Cán bộ chuyên môn đã tuyên truyền, hướng dẫn gia đình bệnh nhân và những người xung quanh tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh.

Người trong gia đình có tiếp xúc gần, chăm sóc bệnh nhân được khuyến cáo chủ động tiêm phòng dại, theo dõi sức khỏe. Hiện nay, các ngành, đơn vị liên quan cũng đang tập trung tập trung giám sát, quản lý đàn chó trên địa bàn Khóm 5, thị trấn Khe Sanh.

Theo ghi nhận ban đầu, khu vực bệnh nhân H.Đ.P. sinh sống có nuôi khoảng 100 con chó. Vào thời điểm vụ việc kể trên xảy ra, nhiều con chưa được tiêm vắc xin phòng dại.

NÓNG: Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

NÓNG: Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng để truy tố ra trước TAND TP.HCM đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong vì bệnh dại tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi