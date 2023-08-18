Trước đó, cháu P. bị một con chó cắn ở gò má phải. Người nhà xử lý vết thương bằng cách dùng nước lã rửa sạch vết cắn và dùng lá ớt đắp vào vết thương chứ không đưa cháu đến cơ sở y tế để tiêm huyết thanh, vắc-xin kháng dại. Trong thời gian từ khi bị chó cắn đến lúc phát bệnh, cháu P. vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 18/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tiếp nhận thông tin về việc một bé trai 6 tuổi ngụ tại huyện miền núi Hướng Hóa tử vong nghi do mắc bệnh dại. Nạn nhân là cháu H.Đ.P (6 tuổi, ngụ tại khóm 5, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

Gần một tháng sau, vào chiều 12/8, cháu P. bị sốt, sợ nước, sợ gió. Ngày hôm sau, cháu P. sốt cao 39 độ C, co giật, tức ngực, khó thở, nói sảng, sợ uống nước, sợ ánh sáng… nên người nhà đưa cháu đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.

Tại đây, cháu P. được chỉ định chuyển tuyến trên điều trị nhưng người nhà không chuyển mà tự ý đưa cháu về nhà, điều trị bằng thuốc đông y. Đến trưa 14/8, người nhà thấy cháu P. ngừng thở, tím tái nên lo lắng đưa vào viện. Khi vào bệnh viện, cháu P. đã ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn.

Bé trai 6 tuổi tử vong nghi do mắc bệnh dại - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Quảng Trị, ngay sau khi tiếp nhận thông tin nạn nhân tử vong nghi do mắc bệnh dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cử cán bộ, nhân viên phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan của huyện Hướng Hóa điều tra, xác minh ca bệnh và triển khai công tác hỗ trợ đáp ứng phòng bệnh dại. Cán bộ chuyên môn đã tuyên truyền, hướng dẫn gia đình bệnh nhân và những người xung quanh tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh.

Người trong gia đình có tiếp xúc gần, chăm sóc bệnh nhân được khuyến cáo chủ động tiêm phòng dại, theo dõi sức khỏe. Hiện nay, các ngành, đơn vị liên quan cũng đang tập trung tập trung giám sát, quản lý đàn chó trên địa bàn Khóm 5, thị trấn Khe Sanh.

Theo ghi nhận ban đầu, khu vực bệnh nhân H.Đ.P. sinh sống có nuôi khoảng 100 con chó. Vào thời điểm vụ việc kể trên xảy ra, nhiều con chưa được tiêm vắc xin phòng dại.