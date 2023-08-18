Thương tâm: Hai ông cháu ở Hải Dương đuối nước ôm nhau tử vong dưới ao

Đời sống 18/08/2023 13:56

Khi tìm thấy 2 nạn nhân ở vị trí cuối ao, mọi người phát hiện, ông T. vẫn ôm cháu ngoại.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 18/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hồng Đức (H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 ông cháu tử vong.

Trước khi xảy ra sự việc thương tâm, vào buổi chiều cùng ngày, ông P.Q.T (SN 1973, trú tại thôn Mai Động, xã Hồng Đức) đi ô tô chở theo cháu ngoại (bé trai khoảng 4-6 tuổi, chưa xác định được danh tính) ra khu chuyển đổi của gia đình chị N.T.H, thuộc cánh đồng Sỉnh (thôn Đồng Lạc, cùng xã Hồng Đức, nằm tiếp giáp với đường 392) chơi.

Thương tâm: Hai ông cháu ở Hải Dương đuối nước ôm nhau tử vong dưới ao - Ảnh 1
Khu vực ao của gia đình chị N.T.H, nơi ông T. cùng cháu ngoại gặp nạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, trong quá trình chơi tại đây, cháu bé không may bị trượt chân ngã xuống ao chuyển đổi (ao nhỏ, sâu). Phát hiện cháu ngoại ngã xuống ao, ông, T. vội xuống mò tìm; tuy nhiên khi tìm thấy cháu ngoại, cũng là lúc ông T. bị đuối sức…

"Người phát hiện sự việc ông T. cùng cháu ngoại gặp nạn dưới ao là con gái chị N.T.H ( đang học trường tiểu học Hồng Đức). Khi phát hiện, cháu này 2 lần chạy lên đường 392 để tìm người giúp nhưng không gặp ai. Cùng thời điểm này, mẹ cháu đi mua đồ ăn từ trong làng về và được cháu kể lại sự việc.

Thấy vậy, mẹ cháu bé vội hô hoán mọi người xuống khu vực ao nơi 2 ông cháu gặp nạn để cứu vớt. Khi tìm kiếm đến khu vực cuối ao, mọi người phát hiện thi thể 2 nạn nhân ở dưới lòng ao và lúc đưa lên bờ, tay ông T. vẫn ôm cháu ngoại. Ngay khi đưa 2 ông cháu lên bờ, Trạm trưởng cùng nhân viên y tế địa phương tiến hành sơ cấp cứu, nhưng các nạn nhân đã không qua khỏi…", đại diện UBND xã Hồng Đức nói.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ.

 

Kinh hoàng: Nữ du khách bán khỏa thân rơi từ tầng 7 khách sạn xuống đất tử vong

Kinh hoàng: Nữ du khách bán khỏa thân rơi từ tầng 7 khách sạn xuống đất tử vong

Một người phụ nữ 32 tuổi treo ngược cơ thể trên bậu cửa sổ một căn phòng tầng 7 khách sạn. Vài giây sau cô rơi xuống đất.

Xem thêm
Từ khóa:   tai bạn đuối nước tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi