Khi tìm thấy 2 nạn nhân ở vị trí cuối ao, mọi người phát hiện, ông T. vẫn ôm cháu ngoại.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 18/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hồng Đức (H.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 ông cháu tử vong.

Trước khi xảy ra sự việc thương tâm, vào buổi chiều cùng ngày, ông P.Q.T (SN 1973, trú tại thôn Mai Động, xã Hồng Đức) đi ô tô chở theo cháu ngoại (bé trai khoảng 4-6 tuổi, chưa xác định được danh tính) ra khu chuyển đổi của gia đình chị N.T.H, thuộc cánh đồng Sỉnh (thôn Đồng Lạc, cùng xã Hồng Đức, nằm tiếp giáp với đường 392) chơi.

Khu vực ao của gia đình chị N.T.H, nơi ông T. cùng cháu ngoại gặp nạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, trong quá trình chơi tại đây, cháu bé không may bị trượt chân ngã xuống ao chuyển đổi (ao nhỏ, sâu). Phát hiện cháu ngoại ngã xuống ao, ông, T. vội xuống mò tìm; tuy nhiên khi tìm thấy cháu ngoại, cũng là lúc ông T. bị đuối sức…

"Người phát hiện sự việc ông T. cùng cháu ngoại gặp nạn dưới ao là con gái chị N.T.H ( đang học trường tiểu học Hồng Đức). Khi phát hiện, cháu này 2 lần chạy lên đường 392 để tìm người giúp nhưng không gặp ai. Cùng thời điểm này, mẹ cháu đi mua đồ ăn từ trong làng về và được cháu kể lại sự việc.

Thấy vậy, mẹ cháu bé vội hô hoán mọi người xuống khu vực ao nơi 2 ông cháu gặp nạn để cứu vớt. Khi tìm kiếm đến khu vực cuối ao, mọi người phát hiện thi thể 2 nạn nhân ở dưới lòng ao và lúc đưa lên bờ, tay ông T. vẫn ôm cháu ngoại. Ngay khi đưa 2 ông cháu lên bờ, Trạm trưởng cùng nhân viên y tế địa phương tiến hành sơ cấp cứu, nhưng các nạn nhân đã không qua khỏi…", đại diện UBND xã Hồng Đức nói.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ.

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