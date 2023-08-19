Phẫn nộ con dâu đánh mẹ chồng 69 tuổi gây thương tích ở Cà Mau

Đời sống 19/08/2023 06:06

Công an xã Nguyễn Việt Khái tiếp nhận trình báo về việc bà Lê Thị S. (69 tuổi, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) bị con dâu là Lương Thị Cẩm Loan dùng tay đánh gây thương tích trên vùng mặt và mắt phải.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 18/8, một lãnh đạo của UBND xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ con dâu đánh mẹ chồng gây thương tích.

Cụ thể, ngày 14/8, Công an xã Nguyễn Việt Khái tiếp nhận trình báo về việc cụ bà Lê Thị S. (69 tuổi) bị con dâu là bà Lương Thị Cẩm Loan (38 tuổi) dùng tay đánh gây thương tích trên vùng mặt và mắt phải.

Sau đó, bà L. được mời lên làm việc và người này đã thừa nhận hành vi đánh gây thương tích cho mẹ chồng.

Phẫn nộ con dâu đánh mẹ chồng 69 tuổi gây thương tích ở Cà Mau - Ảnh 1
Bà Lê Thị S. (69 tuổi) bị con dâu là bà Lương Thị Cẩm Loan (38 tuổi) dùng tay đánh gây thương tích trên vùng mặt và mắt phải - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Công Lý, Công an xã Nguyễn Việt Khái đã mời Loan lên làm việc. Tại cơ quan công an, Lương Thị Cẩm Loan đã thừa nhận hành vi đánh gây thương tích cho mẹ chồng.

Trước vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ngành chức năng địa phương đã tổ chức giáo dục Loan và cho người phụ nữ này làm cam kết không tái phạm.

Đồng thời, Công an xã Nguyễn Việt Khái đã hoàn tất hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện Phú Tân ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Loan, mức phạt 7,5 triệu đồng.

Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giáo viên tại khu vực đập chắn nước ở Sơn La

Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giáo viên tại khu vực đập chắn nước ở Sơn La

Người dân địa phương bàng hoàng phát hiện 1 thi thể tại khu vực đập chắn nước của thủy điện Chiềng Ngàm Thượng, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Xem thêm
Từ khóa:   con dâu đánh mẹ chồng tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi