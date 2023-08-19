Công an xã Nguyễn Việt Khái tiếp nhận trình báo về việc bà Lê Thị S. (69 tuổi, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) bị con dâu là Lương Thị Cẩm Loan dùng tay đánh gây thương tích trên vùng mặt và mắt phải.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 18/8, một lãnh đạo của UBND xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ con dâu đánh mẹ chồng gây thương tích.

Cụ thể, ngày 14/8, Công an xã Nguyễn Việt Khái tiếp nhận trình báo về việc cụ bà Lê Thị S. (69 tuổi) bị con dâu là bà Lương Thị Cẩm Loan (38 tuổi) dùng tay đánh gây thương tích trên vùng mặt và mắt phải.

Sau đó, bà L. được mời lên làm việc và người này đã thừa nhận hành vi đánh gây thương tích cho mẹ chồng.

Bà Lê Thị S. (69 tuổi) bị con dâu là bà Lương Thị Cẩm Loan (38 tuổi) dùng tay đánh gây thương tích trên vùng mặt và mắt phải - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Công Lý, Công an xã Nguyễn Việt Khái đã mời Loan lên làm việc. Tại cơ quan công an, Lương Thị Cẩm Loan đã thừa nhận hành vi đánh gây thương tích cho mẹ chồng.

Trước vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ngành chức năng địa phương đã tổ chức giáo dục Loan và cho người phụ nữ này làm cam kết không tái phạm.

Đồng thời, Công an xã Nguyễn Việt Khái đã hoàn tất hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện Phú Tân ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Loan, mức phạt 7,5 triệu đồng.

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