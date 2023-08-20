Thót tim 7 người trong gia đình tìm đường thoát thân khi nhà cháy bất thường

Đời sống 20/08/2023 06:30

Ngọn lửa bùng lên tại ngôi nhà một tầng, gác lửng, rộng 100 m2, năm người lớn và hai trẻ em nhanh chóng tìm đường thoát thân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 19/8, Công an TP Hải Phòng cho biết khoảng 4h40 cùng ngày, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại nhà dân ở số 12 đường Cát Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy đã điều động phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an quận Hải An dùng máy cắt kim loại cắt khóa hai lớp cửa xếp sắt ở phía trước nhà rồi phun nước dập lửa.

Đến khoảng 5h40 cùng ngày, đám cháy được lực lượng công an dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan ra khu vực xung quanh. Bước đầu xác định diện tích cháy khoảng 70m², không có thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

 

Thót tim 7 người trong gia đình tìm đường thoát thân khi nhà cháy bất thường - Ảnh 1
Gia đình 7 người kịp thoát ra ngoài an toàn khỏi vụ hỏa hoạn tại quận Hải An, TP Hải Phòng - Ảnh: VNExpress
Thót tim 7 người trong gia đình tìm đường thoát thân khi nhà cháy bất thường - Ảnh 2
Lực lượng chức năng xác định diện tích cháy khoảng 70 m2, không thiệt hại về người, thiệt hại toàn bộ tài sản tại tầng 1 - Ảnh: Báo tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà đã sử dụng hai bình chữa cháy xách tay tự trang bị để trong nhà nhưng không dập được ngọn lửa. May mắn toàn bộ 7 người trong gia đình (5 người lớn, 2 trẻ nhỏ) kịp thời thoát ra ngoài bằng đường cửa sau để sang nhà hàng xóm, trước khi khói lửa bao trùm căn nhà.

Hiện Công an quận Hải An, TP Hải Phòng đang tiếp nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy.

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