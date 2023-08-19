Thanh Hoá: Chồng đánh vợ tử vong chỉ vì xem điện thoại

Đời sống 19/08/2023 11:28

Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Cường , trú tại tổ dân phố Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn để điều tra, làm rõ tội "Cố ý gây thương tích".

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, vào 2h sáng ngày 9/8, sau nhiều ngày dài vắng mặt tại địa phương, Dương Văn Cường (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bất ngờ trở về nhà.

Thời điểm này, Cường thấy vợ là chị H.T.M. (26 tuổi) đang ngồi xem điện thoại nên xảy ra xích mích dẫn đến cãi nhau. Trong lúc tức giận, Cường đấm, đá vào nhiều bộ phận trên cơ thể khiến chị M. bị chấn thương nặng.

Đến 4h sáng cùng ngày, thấy vợ nằm bất động trên nền đất, Cường vội vàng gọi người nhà đưa đi cấp cứu. Sau khi được đưa lên bệnh viện, tình trạng sức khỏe của chị M. ngày càng chuyển biến xấu. Đến khoảng 1h sáng ngày (10/8), chị M. tử vong. 

Thanh Hoá: Chồng đánh vợ tử vong chỉ vì xem điện thoại - Ảnh 1
Nơi xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Dương Văn Cường là đối tượng có nhân thân xấu tại địa phương. Cường sinh ra trong gia đình có 3 chị gái, Cường là con út. Cách đây mấy năm, vợ chồng Cường xây một ngôi nhà cấp 4 ngay trong vườn của bố mẹ làm nơi ở riêng. Sau khi chị M mất, Cường bị bắt, đứa con 2 tuổi của vợ chồng Cường đang được bố mẹ chị M đón về chăm sóc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

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