Người phụ nữ ở Long An bị sét đánh tử vong khi đang hứng nước mưa trước nhà

Đời sống 20/08/2023 09:09

Vào ngày 19/8, UBND huyện Tân Hưng (Long An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn sét đánh khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 18h30 ngày 18/8, trên địa bàn huyện Tân Hưng xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo dông mạnh và sấm sét làm 1 người tử vong, nạn nhân được xác định là chị TTN (39 tuổi, xã Vĩnh Đại) thuộc diện hộ nghèo của xã.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là vào khoảng thời gian trên, chị N có ra hứng nước mưa từ máng xối thì bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn xảy ra tốc mái 3 căn nhà của người dân hai xã Hưng Điền và Vĩnh Thạnh, ước thiệt hại trên 100 triệu đồng. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng Phan Hòa Nông đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương 2 xã Hưng Điền và Vĩnh Thạnh đã nhanh chóng cử lực lượng có mặt tại hiện trường để giúp các hộ dân có nhà bị tốc mái khẩn trương sửa chữa, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Đồng thời, thống kê thiệt hại báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện xem xét, hỗ trợ gia đình có nhà bị tốc mái theo quy định.

Người phụ nữ ở Long An bị sét đánh tử vong khi đang hứng nước mưa trước nhà - Ảnh 1
Lực lượng dân quân đến hỗ trợ người dân sửa chữa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+, một trường hợp xảy ra tương tự vào khoảng 14h30 ngày 18/8, trên địa bàn huyện Châu Phú xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn kèm theo sét đánh khiến anh N.V.C (sinh năm 1980, ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) tử vong khi đang làm việc trên ruộng.

Ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với huyện Châu Phú thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân.

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