Sau khoảng 30 phút truy bắt, người dân và công an bắt được nghi phạm Bùi H. và giải cứu thành công bé gái.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, ông Lê Hài - Chủ tịch UBND xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) xác nhận thông tin, bé gái Tr.A. (8 tuổi; con ông Trần Q.H.; trú tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái) bị người đàn ông lạ mặt bắt cóc vào đêm 19/8. Danh tính nghi phạm bắt cóc được xác định là Bùi H. (63 tuổi, trú xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong).

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Trần Quốc Hùng (SN 1968), bố bé A. cho biết, tối 19/8, con gái anh ra chơi ven quốc lộ 1, trước cửa hàng của gia đình. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, người thân không thấy bé gái liền tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả.

Chủ tịch UBND xã Triệu Ái cũng cho biết thêm, khoảng 30 phút truy đuổi, người dân và lực lượng công an giải cứu thành công cháu bé và bắt được nghi phạm. Cháu bé được bàn giao về cho gia đình, đến nay tình hình sức khỏe ổn định.

Nghi con bị bắt cóc, anh Hùng nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an, đồng thời huy động người thân, hàng xóm tìm kiếm nhiều hướng. Trong quá trình chạy dọc theo quốc lộ, cậu ruột của A. phát hiện một người đàn ông đi xe máy, chở theo trẻ nhỏ nghi là cháu mình.

"Cậu ruột của A. phát hiện kẻ bắt cóc đang chở con tôi chạy trên đường, đoạn qua xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ nên đuổi theo và ép anh ta dừng lại. Lực lượng công an và nhiều người dân cũng đến hỗ trợ", anh Hùng kể và cho biết gia đình không quen biết người đàn ông trên.

Đến nay, bố nạn nhân vẫn chưa rõ mục đích của kẻ bắt cóc con anh.

Bé A. đã được giải cứu về nhà an toàn - Ảnh: Báo Dân trí

Kể lại với gia đình, bé A. cho biết, khi đang đứng bên đường, người lạ đã đến kéo lên xe rồi chở đi. Do xe chạy nhanh nên bé không kịp kêu cứu và cũng không dám nhảy xuống.

Bé gái được người thân phát hiện, giải cứu an toàn cách địa điểm bị bắt cóc khoảng 10km. Đã được đưa về nhà nhưng anh Hùng chia sẻ con gái vẫn có phần hoảng loạn. Gia đình phải động viên tâm lý để bé không bị ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.