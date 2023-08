Ít phút sau, chị Thu vào bếp để làm đồ ăn cho khách. Tuy nhiên, khi quay trở ra, chị hoảng hồn khi phát hiện con gái đã mất tích. Đồng thời, ông C. cùng chiếc xe máy dựng trước quán cũng biến mất bí ẩn.

Sau ít giây trấn tĩnh, chị Thu nghi ngờ người đàn ông lúc nãy đã bắt cóc con gái của mình và mường tượng đến những điều không lành xảy ra với con, chị Thu gọi người thân, bạn bè hỗ trợ chia nhau truy tìm. Đồng thời, đứa con gái đầu cũng đăng lên mạng xã hội, chia sẻ thông tin nhận dạng của cháu Tr.A. và người đàn ông lạ để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Gia đình cũng trình báo vụ việc cho công an địa phương để vào cuộc”, chị Thu chia sẻ.

Địa điểm bắt giữ nghi phạm C. cách nhà cháu Tr.A. khoảng 10km - Ảnh: VietNamNet

Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm, đến hơn 22h cùng ngày, một người thân của chị Thu chạy ô tô hướng TP Đông Hà – Lao Bảo phát hiện cháu Tr.A đang bị một người đàn ông ép ngồi trên xe máy, lưu thông cùng hướng qua địa bàn xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ), cách quán chị Thu khoảng 10km.

Phát hiện có người truy đuổi, nghi phạm C. định rồ ga bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị ô tô người thân chị Thu ép vào đường, đồng thời hô hoán những người dân xung quanh vây bắt. Theo chị Thu, giữa gia đình chị và nghi phạm không quen biết. Sau sự việc xảy ra, gia đình mới biết nhà ông C. đang sinh sống cách nhà chị khoảng 4km và hiện tâm lý cháu Tr.A. vẫn còn hoảng sợ.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng 20/8, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Hồ Sĩ Đông, Trưởng công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết vào đêm 19/8, đơn vị phối hợp Công an H.Triệu Phong và người dân đã bắt giữ nghi phạm "bắt cóc" trẻ em. Nghi phạm là ông B.C (63 tuổi, trú xã Triệu Giang, H.Triệu Phong) vào một quán ăn ở thôn Hà Xá (xã Triệu Ái, H.Triệu Phong) trong tình trạng say xỉn. Quán ăn này do bố mẹ bé T.T.A (8 tuổi) làm chủ. Khi thấy bé A., ông C. đã lôi kéo, nói với bé A. dẫn đi mua kẹo. Sau khi bé A. lên xe, ông C. chở đi bằng xe máy chạy dọc QL1 rồi rẽ lên đường xuyên Á.

Bé A. được bàn giao cho gia đình ngay trong đêm. Công an đang tạm giữ ông C. để tiếp tục điều tra, xử lý.