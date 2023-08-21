Cụ thể, đăng kèm thông tin này là một hình ảnh côn trùng được chụp từ đồng hồ thông minh của một học sinh. Các phụ huynh cho rằng theo như hình ảnh, côn trùng này khá giống... gián. Thông tin này khiến nhiều người băn khoăn, lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học.

Theo thông tin từ VietNamNet, mạng xã hội chia sẻ thông tin trong bữa trưa ở một trường tiểu học (huyện Thanh Oai, Hà Nội), học sinh phát hiện có gián trong bát mỳ.

“Chúng tôi đang tiến hành thực hiện tra soát camera khu vực bếp ăn và rà soát lại toàn bộ quy trình thực hiện một chiều tại bếp. Việc này nhằm đưa ra hướng xử lý tốt nhất, hạn chế thấp nhất sự việc xảy ra như nêu trên mạng xã hội”, đại diện nhà trường nói.

Ngay sau đó, đại diện Trường Tiểu học N.T cho biết nhà trường đã nắm được thông tin xuất hiện trên mạng xã hội vào sáng 20/8 vừa qua.

Vị này cũng cho biết thêm, đến thời điểm này, nhà trường cũng chưa biết thông tin phản ánh trên có chính xác hay không. Liên quan đến vấn đề này, ông Đoàn Việt Dũng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Oai, cho hay cũng đã nắm được thông tin phản ánh và đang yêu cầu nhà trường báo cáo, xác minh sự việc.

Hình ảnh do phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Điện tử Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn số 6141/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi. Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học.

Tăng cường công tác y tế, vệ sinh môi trường trường học để phòng, chống và ngăn chặn các bệnh lây truyền do nguồn nước không bảo đảm; huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên tham gia vệ sinh khuôn viên sân trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải xung quanh sân trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình trẻ em, học sinh để nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành Giáo dục - Y tế, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh.