Đối tượng Phạm Văn Mạnh - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngay sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP đã tập trung vào cuộc. Cùng với việc phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường trên địa bàn rà soát, tổ công tác đã dựng chân dung của các đối tượng nghi vấn.

Quá trình rà soát, qua nguồn tin của quần chúng cung cấp và các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát dựng lên đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Mạnh (SN 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Mạnh từng có một tiền án về tội cướp tài sản, bị Toà án nhân dân TP Hải Phòng xử phạt 7 năm tù, vừa ra trại năm 2022. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Mạnh lên TP Lào Cai được khoảng 1 tuần, làm nghề bốc vác thuê.

Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường - Ảnh: Người đưa tin

Sau 7 giờ lần theo dấu vết của đối tượng, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Mạnh đang lẩn trốn tại một quán internet trên đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Mạnh khai nhận do túng tiền tiêu xài nên nảy ý định cướp tài sản. Sau khi quan sát, đối tượng đã chọn thuê taxi của anh L để thực hiện vụ cướp nhưng bất thành. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin của Công an TP Lào Cai, tài xế taxi là nạn nhân vụ cướp bị thương tích ở vùng cổ, phải khâu 14 mũi. Sau khi khâu vết thương, cầm máu, sức khỏe nạn nhân đã tạm ổn định. Nạn nhân không bị tổn thương mạch máu lớn, chỉ bị thương, rách ở vùng má, vùng cằm xuống cổ và không nguy hiểm đến tính mạng.