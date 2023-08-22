Xót xa cháu bé 4 tháng bị bỏ rơi dưới hiên ki ốt kèm lời nhắn 'xin lỗi con'

Đời sống 22/08/2023 06:10

Trên đường về nhà, anh Trương Văn Điệp (36 tuổi) trú xã Nghĩa Phúc ghé vào lò gạch không nung của gia đình kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi cạnh lò gạch.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 21/8, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết đang phát thông báo tìm kiếm người thân cho một bé trai khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Ông Hòa cho biết, sự việc xảy ra từ ngày 13/8 nhưng đến sáng nay (21/8), người phát hiện cháu bé mới trình báo lên chính quyền.

Xót xa cháu bé 4 tháng bị bỏ rơi dưới hiên ki ốt kèm lời nhắn 'xin lỗi con' - Ảnh 1
Cháu bé bị bỏ rơi cùng mảnh giấy ghi lời xin lỗi - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Trước đó, theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, khoảng 21h ngày 13/8, trên đường về nhà, anh Trương Văn Điệp (36 tuổi, trú xã Nghĩa Phúc) ghé vào ki ốt đóng gạch táp lô không nung của gia đình kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi dưới hiên của ki ốt.

Bé trai chừng 4 tháng tuổi, bụ bẫm, cân nặng khoảng 8kg. Bên cạnh bé có một làn nhựa đựng một hộp sữa, quần áo trẻ em và một tờ giấy viết vội được cho là của người thân để lại với nội dung: “Tôi không có điều kiện nuôi con được. Ai nhận nuôi hộ tôi. Xin lỗi con”.

Nhận tin báo, chính quyền xã đã chỉ đạo bộ phận y tế xã khám sức khỏe cho cháu bé. Qua thăm khám sơ bộ, cháu bé có sức khỏe bình thường. Hiện, cháu bé được tạm thời giao cho anh Điệp chăm sóc trong thời gian chính quyền thông báo tìm người thân theo quy định.

 

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