Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân bé trai 2 tuổi tử vong vào chiều 21/8 nghi do sặc sữa .

Theo thông tin từ VOV, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân bé trai 2 tuổi tử vong vào chiều 21/8 nghi do sặc sữa . Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 21/8, anh Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) ở nhà trông bé Ổi (2 tuổi) con trai riêng của chị Trần Thị Thu Xuân (24 tuổi, người sống cùng với anh Tuấn), tại ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Khi thấy bé Ổi đang nằm uống sữa bình dưới nền nhà, anh Tuấn bế bé vào giường để bé tiếp tục nằm uống. Gia đình mai táng cho bé trai xấu số - Ảnh: VOV Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, tuy nhiên, một lúc sau, anh Tuấn quay trở lại phát hiện bé Ổi nằm bất động trên giường, sữa chảy ra từ mũi và miệng nên đã bế bé lên nhà người quen cách đó khoảng 300m, dùng miệng hô hấp nhân tạo cho bé Ổi. Ngay sau đó, anh Tuấn cùng mọi người đưa bé đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong sau đó. Thương tâm: Mẹ chở theo 2 con thì va chạm xe tải, bé trai 4 tuổi tử vong Vụ tai nạn xảy ra tối 21.8 trên đường ĐT 741, đoạn qua khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-phuoc-be-trai-2-tuoi-tu-vong-nghi-do-sac-sua-611422.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-phuoc-be-trai-2-tuoi-tu-vong-nghi-do-sac-sua-611422.html