Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục điều trị cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cà.
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Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 22/8, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tiếp tục điều trị cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.
Dựa vào báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho thấy, tối 21/8, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân gồm: S.M.L. (SN 1966), P.V.Ph. (SN 2003), P.V.P. (SN 2015), P.T.T. (SN 2016) và P.V.Q. (SN 2019, cùng trong 1 gia đình, ngụ xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trưa và chiều 21/8, các bệnh nhân cùng ăn cà độc dược. Sau ăn khoảng 30 phút các bệnh nhân bị sốt, nôn ói, co giật nên được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Ea Súp cấp cứu.
Đến tối cùng ngày, các bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và được chẩn đoán ngộ độc cà độc dược.
Sau khi được cấp cứu, đến sáng nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi.