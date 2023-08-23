UBND phường Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã vớt được thi người phụ nữ nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, vào sáng 23/8, ông Trần Chiến, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã vớt được thi người phụ nữ nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn.

Trước đó, lúc 20h45 ngày 22/8, chị Đ.Th.Th. (22 tuổi, ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy BKS: 92D1-142.89 đi hướng Duy Nghĩa - TP Hội An thì bất ngờ dừng xe lại trên cầu Cửa Đại, đoạn ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên giáp với phường Cẩm Thanh bất ngờ nhảy xuống sông Thu Bồn tự vẫn mất tích.

Chị Th. bỏ xe máy lại trên cầu Cửa Đại - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, đồng thời điều ca nô cùng tàu thuyền ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm chị Th., sau một thời gian lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của nạn nhân. Hiện thi thể chị Th. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn, nối liền xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) với xã Duy Nghĩa (H.Duy Xuyên) được thiết lập kỷ lục là cây cầu dài nhất của tỉnh Quảng Nam. Cầu Cửa Đại có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì có vai trò to lớn trong cuộc sống của người dân nơi đây.

Cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngoài ra, còn đóng vai trò kết nối những địa điểm du lịch ven biển nổi tiếng trong toàn tỉnh, giúp hành trình du lịch Quảng Nam của mọi du khách trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cầu Cửa Đại giờ đây đã trở thành địa điểm du lịch, ngắm cảnh yêu thích của người dân địa phương và du khách.

Đóng nhiều vai trò quan trọng là thế, nhưng thời gian gần đây cầu Cửa Đại bỗng dưng được nhiều người đặt cho những cái tên như cầu "xóa nợ” hay cầu "tử thần”. Nguyên nhân khiến nhiều người ví như vậy là vì chỉ trong thời gian ngắn, tại cây cầu này liên tục xảy ra nhiều vụ nhảy cầu tự tử.

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