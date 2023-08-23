UBND quận Hà Đông đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau sự việc xảy ra thì nhà trường đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu bé.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 23/8, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông xác nhận việc một nam sinh lớp 9 tử vong khi bơi tại bể bơi của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam có địa chỉ tại Khu đô thị Dương Nội.

"UBND quận Hà Đông đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau sự việc xảy ra thì nhà trường đã đến chia sẻ và cùng gia đình nạn nhân lo việc", lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông thông tin với báo Giao Thông.

Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ VTC News, theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, sự việc xảy ra chiều 22/8, tại bể bơi của trường Phổ thông quốc tế Việt Nam (địa chỉ tại Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông). Nam sinh lớp 9 được phát hiện đã tử vong trong quá trình bơi tại bể bơi nằm trong khuôn viên của ngôi trường này.

"Sau khi xảy ra sự việc đau lòng này, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông trực tiếp xuống thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu bé. Đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng trên", bà Phạm Thị Lệ Hằng cho biết với VTC News.

Nam sinh lớp 9 tử vong tại bể bơi của trường quốc tế ở Hà Nội. (Ảnh minh hoạ)

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng công an quận Hà Đông cho biết với VTC News: "Chiều 22/8, chúng tôi đã tiếp nhận vụ việc nam sinh lớp 9 tử vong trong trường THPT quốc tế Việt Nam. Chúng tôi đang điều tra về nguyên nhân vụ việc".

Đại diện trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc và cùng gia đình tập trung vào việc lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ đang được điều tra, làm rõ.

Nam sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong tại bể bơi của nhà trường Lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hà Đông (Hà Nội) xác nhận thông tin một nam sinh lớp 9 tử vong khi bơi tại bể bơi Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam.

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