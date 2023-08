Trước đó, theo thông tin từ Dân Trí, khoảng 16h ngày 23/8, người dân ở KP3, phường An Phú Đông phát hiện bà Trang trói bé T.P.C.T. (8 tuổi), vào cột điện trong tình trạng trần truồng. Người phụ nữ liên tục dùng cán chổi đánh vào người bé trai.

Bức xúc vụ việc, ông Phan Doãn Sáng (SN 1972) vào can ngăn đã bị bà Trang chửi bới, đánh và đe dọa cho giang hồ xử. Ông Sáng đã gọi điện báo công an phường và tổng đài bảo vệ trẻ em qua số 111 nhờ can thiệp.

Bé trai bị bà Trang trói vào cột điện, dùng chổi đánh đập - Ảnh: Tiền Phong

"Sau vụ việc, tôi đi ra ngoài, vợ chồng Trang xông vào nhà đánh vợ, chị gái tôi và phá tài sản. Một xã hội văn minh mà đứa trẻ bị đánh đập thương tâm thường xuyên như vậy tôi rất bức xúc, mong cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ, cứu cháu.