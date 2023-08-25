Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM đã bắt khẩn cấp với Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú quận 12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bà Trang là người phụ nữ đã trói cháu T.P.C.T (8 tuổi) vào cột điện rồi chửi bới, đánh đập trước nhiều người dân. Tại cơ quan điều tra, bà Trang đã thừa nhận hành vi. Bà Trang đã thừa nhận hành vi đánh đập bé trai - Ảnh: PLO Trước đó, theo thông tin từ Dân Trí, khoảng 16h ngày 23/8, người dân ở KP3, phường An Phú Đông phát hiện bà Trang trói bé T.P.C.T. (8 tuổi), vào cột điện trong tình trạng trần truồng. Người phụ nữ liên tục dùng cán chổi đánh vào người bé trai.

Bức xúc vụ việc, ông Phan Doãn Sáng (SN 1972) vào can ngăn đã bị bà Trang chửi bới, đánh và đe dọa cho giang hồ xử. Ông Sáng đã gọi điện báo công an phường và tổng đài bảo vệ trẻ em qua số 111 nhờ can thiệp. Bé trai bị bà Trang trói vào cột điện, dùng chổi đánh đập - Ảnh: Tiền Phong "Sau vụ việc, tôi đi ra ngoài, vợ chồng Trang xông vào nhà đánh vợ, chị gái tôi và phá tài sản. Một xã hội văn minh mà đứa trẻ bị đánh đập thương tâm thường xuyên như vậy tôi rất bức xúc, mong cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ, cứu cháu.

Thằng bé rất ngoan và dễ thương, không hiểu vì sao mà Trang đối xử với cháu như vậy", ông Sáng chia sẻ. Theo ông Sáng, Trang còn đe dọa một số người khác trong khu phố, nếu can thiệp chuyện đánh bé T., bà sẽ cho giang hồ chém chết. Một số người dân địa phương cho biết, Trang thường xuyên trói bé T. vào cột điện trong tình trạng không mặc đồ và đánh đập dã man. Mặc cháu bé khóc lóc van xin nhưng bà này không tha. Người dân đến ngăn cản liền bị Trang chửi bới và đe dọa. Cũng theo người dân, mẹ bé T. đã qua đời nên cháu đang sống cùng cha là ông Phạm Tiến Cường. Ông Cường bận đi làm nên nhờ Trang trông giúp. Tuy nhiên, người phụ nữ liên tục bạo hành cháu bé bằng những trận đòn roi.

TP.HCM: Được bố gửi cho hàng xóm trông nom, bé trai 8 tuổi bị lột quần áo, trói cột điện, đánh đập dã man Chiều 23/8, người dân trên đường TX15 (phường An Phú Đông, quận 12) phát hiện bé trai tên T.P.C.T (8 tuổi) bị bà T bắt dựa vào cột điện trong tình trạng không mặc quần áo và dùng chổi đánh vào người khiến bé khóc thảm thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-nguoi-phu-nu-troi-be-trai-8-tuoi-vao-cot-ien-anh-ap-da-man-o-tphcm-doa-thue-giang-ho-xu-nhung-nguoi-can-ngan-612229.html