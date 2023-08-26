Sau 7 tháng chăm sóc đặc biệt, bé trai 6 tháng tuổi ở TP.HCM bị bảo mẫu bạo hành đến mức dập não đã qua đời

Xã hội 26/08/2023 06:20

Bé H.A (6 tháng tuổi) - nạn nhân trong vụ bảo mẫu bạo hành hồi tháng 1/2023 hiện đã qua đời sau hơn 7 tháng được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, TP.HCM.

Theo thông tin từ VOV, bé trai H.A (6 tháng tuổi) bị bạo hành đã qua đời sau hơn 7 tháng được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, TP.HCM.

Hiện, gia đình bé H.A đang tiến hành các thủ tục để an táng cho bé. Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Sau 7 tháng chăm sóc đặc biệt, bé trai 6 tháng tuổi ở TP.HCM bị bảo mẫu bạo hành đến mức dập não đã qua đời - Ảnh 1
Bé H.A được chăm sóc đặc biệt ở BV Nhi đồng Thành phố đã qua đời - Ảnh: VOV

Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, sáng 15/1/2023, Viện KSND Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) bạo hành trẻ là bé N.Đ.H.A (6 tháng tuổi) dẫn đến dập não lên Công an TP.HCM điều tra về tội giết người quy định tại Điều 123 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo điều tra ban đầu, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (quê H.Tân Hồng, Đồng Tháp), tạm trú tại chung cư Lê Thành (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) không có việc làm nên tự nhận giữ trẻ tại nhà đang sống. Mỗi bé được Linh nhận giữ với giá từ 3 - 4 triệu đồng/tháng.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, tại căn hộ của mình, Linh nhận giữ 3 bé (từ 1 - 2 tuổi) và cháu bé N.Đ.H.A (6 tháng tuổi). Bé A. được gia đình gửi cho Linh trông giữ từ ngày 3/1.

Từ ngày 3 - 10/1, anh T. (ở chung cư Lê Thành) là ba ruột cháu Hoàng Anh mang cháu đến căn hộ của Linh để Linh giữ và chăm sóc cháu. Khoảng 12 giờ ngày 10/1, cháu A. ngủ dậy, cháu liên tục quấy khóc và đi vệ sinh trong tã.

Linh đặt cháu A. nằm trên một tấm chăn được trải dưới nệm, tư thế nằm ngửa, chân của cháu A. hướng vào người của Linh để Linh thay tã.

Lúc này, cháu A. vẫn liên tục quấy khóc, tay chân cử động làm Linh không thay tã được. Bảo mẫu này tức giận dùng lòng bàn tay phải (phần gần khu vực cổ tay) đánh từ trên xuống khoảng 2 - 3 cái vào vùng đầu của cháu A.

Sau 7 tháng chăm sóc đặc biệt, bé trai 6 tháng tuổi ở TP.HCM bị bảo mẫu bạo hành đến mức dập não đã qua đời - Ảnh 2
Cháu A tại thời điểm bị bảo mẫu bạo hành - Ảnh: Thanh Niên

Cháu A. bị đánh đau nên khóc nhiều hơn, nhưng Linh thay tã vệ sinh xong cháu A. nín khóc. Sau đó, Linh để cháu A. nằm trên võng, đi hâm nóng lại sữa và cho cháu A. bú sữa bình. Linh đứng bên phải cháu A. (lúc này đang nằm trên võng) đút bình sữa cho cháu uống, nhưng cháu A. tiếp tục quấy khóc, không chịu uống sữa, nên Linh tức giận tiếp tục dùng lòng bàn tay phải (phần gần khu vực cổ tay) đánh từ trên xuống vào vùng đầu của cháu A. nhiều cái.

Bị bảo mẫu Linh đánh, cháu A. khóc nhiều hơn, khóc nấc, biểu hiện tím tái mặt và dấu hiệu ngất đi nên Linh hoảng sợ gọi điện thoại cho mẹ cháu A. là chị N.A nói dối là cháu bị té võng.

Sau đó, chị N.A đến đưa con mình đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Tại cơ quan công an, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận toàn bộ hành vi dùng lòng bàn tay phải (phần gần khu vực cổ tay) đánh cháu A. như trên.

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