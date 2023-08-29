Tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể nạn nhân chưa rõ danh tính.
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Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 6 giờ sáng 29/8, căn nhà trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, TP.HCM xảy ra vụ cháy tại căn phòng cho thuê ở tầng hai của ngôi nhà và nhanh chóng lan ra xung quanh.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động lực lượng cùng phương tiện đến dập lửa.
Sau gần 10 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể nạn nhân chưa rõ danh tính.
Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, phòng trọ bị cháy có diện tích khoảng 40m2, vụ cháy cũng thiêu rụi nhiều tài sản bên trong. Cảnh sát cũng bảo vệ không cho cháy lan phòng trọ bên cạnh và tầng trệt của căn nhà.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.