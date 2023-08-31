Anh D.V.D (26 tuổi, ngụ tại Bình Dương) - nạn nhân trong vụ nổ phòng trọ, đã không qua khỏi sau 2 ngày điều trị tích cực.

Dẫn tin từ VietNamNet, thông tin trên được Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông báo vào sáng ngày 31/8.

Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vào trưa 29/8 trong tình trạng rất nặng. Thời điểm nhập viện, anh D. bị bỏng lửa 80% diện tích cơ thể, trong đó 41% bỏng sâu và kèm theo bỏng hô hấp. Các bác sĩ lập tức tiến hành điều trị tích cực, đặt nội khí quản, thở máy cho người bệnh.

Thời điểm đó, bác sĩ Hiệp nhận định khả năng cứu sống là rất nhỏ do tình trạng bỏng sâu kèm theo bỏng hô hấp. Sau 2 ngày điều trị, nạn nhân đã tử vong.

Dù được điều trị tích cực nhưng nạn nhân đã không qua khỏi - Ảnh: VietNamNet

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, khoảng 12h trưa 29/8, người dân sống xung quanh dãy trọ trên đường DL 15 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Sau đó, khói đen bốc ra nghi ngút từ một phòng trọ ở cuối dãy.

Lúc này, một thanh niên cố gắng bò ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân. Người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Qua xác minh, vào thời điểm xảy ra sự việc, các phòng trọ bên cạnh không có người nên không có thêm thương vong.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng hôm 29/8 - Ảnh: báo Lao Động

Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) sau đó phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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