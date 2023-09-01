TP.HCM: Cô gái 19 tuổi tự châm lửa đốt căn hộ chung cư, hàng xóm chạy vào cứu nhưng không chịu ra

Xã hội 01/09/2023 13:41

Cô gái (SN 2004) trong căn hộ trên nghi ngáo đá tự đốt ghế sofa gây cháy. Phát hiện sự việc, hàng xóm chạy vào căn hộ kéo người này ra nhưng ko chịu ra nên bị thương.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 1/9, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, đơn vị vừa kịp thời cứu 1 nạn nhân và hướng dẫn 3 người thoát ra ngoài an toàn trong vụ cháy căn hộ ở chung cư Imperial Place Bình Tân (633 Kinh Dương Vương, phường An Lạc).

TP.HCM: Cô gái 19 tuổi tự châm lửa đốt căn hộ chung cư, hàng xóm chạy vào cứu nhưng không chịu ra - Ảnh 1
Căn hộ ở chung cư Imperial Place Bình Tân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu, vào 10h5 cùng ngày, PC07 nhận tin cháy tại căn hộ 18 tầng 12, toà A, chung cư Imperal place, đơn vị điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe nước, 1 xe phương tiện, 1 xe thang cùng 28 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. 

Đến 10h22 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng hướng dẫn cho 3 người thoát ra ngoài an toàn, trực tiếp cứu được 1 người và ngăn cháy lan ra nhà, các tầng khác.

TP.HCM: Cô gái 19 tuổi tự châm lửa đốt căn hộ chung cư, hàng xóm chạy vào cứu nhưng không chịu ra - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, vật dụng cháy là một ghế sofa trong căn hộ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cô gái trên nghi bị "ngáo đá" tự đốt, gây cháy.

"Người dân thấy cháy nên vô nhà kéo người này ra nhưng người này không chịu ra nên bị thương. Lực lượng tại chỗ và cảnh sát PCCC đã nhanh chóng dập tắt đám cháy không để cháy lan, nếu chậm trễ một chút xíu thì hậu quả khôn lường", một chiến sĩ cảnh sát PCCC tham gia chữa cháy nói.

Hiện cô gái đang được điều trị tại bệnh viện. Công an quận Bình Tân cũng đang xác minh, xử lý vụ việc.

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