Thông tin mới vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng: Bạn trai chối bỏ trách nhiệm, được người dân cưu mang suốt 2 tháng nay

Lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Qua làm việc, bé gái sinh năm 2008, đã mang thai gần 8 tháng và được người dân ở phường 5 (TP Vĩnh Long) cưu mang.

Liên quan đến vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng, dẫn tin từ VietNamNet, ngày 1/9, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã xác minh và hỗ trợ phương tiện đưa bé gái về với gia đình tại tỉnh Hậu Giang.

Theo xác minh ban đầu, ngày 31/8, trên mạng xã hội Facebook có bài viết kèm hình ảnh và video đăng tải nội dung: “14 tuổi, mang bầu 8 tháng, không cha không mẹ, không nhà, ở đậu nhà… đường 8/3 phường 5, thành phố Vĩnh Long. Bé không biết mình phải sinh nở thế nào nữa, tội quá. Mong mọi người giúp đỡ bé sinh con và nuôi con với ạ. Xin cảm ơn!”

Bài đăng gây xôn xao trên MXH - Ảnh: VietNamNet

Lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Qua làm việc, bé gái sinh năm 2008, đã mang thai gần 8 tháng và được người dân ở phường 5 (TP Vĩnh Long) cưu mang.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, bé gái cho biết, em ngụ tại tỉnh Hậu Giang. Trước đó, em cùng với bạn trai đến bệnh viện khám và phát hiện đã mang thai gần 8 tháng. Tuy nhiên, người này đã chối bỏ trách nhiệm. Sau đó, em đã đến thành phố Vĩnh Long và được người dân cưu mang.

Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã xác minh và hỗ trợ phương tiện đưa bé gái về với gia đình tại tỉnh Hậu Giang - Ảnh: báo Giao Thông

"Vì vậy, thông tin bé gái ngụ tại thành phố Vĩnh Long là không chính xác. Công an thành phố Vĩnh Long đã trao đổi với Công an tỉnh Hậu Giang về sự việc để tiến hành làm rõ việc bé gái bị xâm hại tình dục dẫn đến mang thai, đồng thời liên hệ với người thân và hỗ trợ phương tiện đưa bé gái trở về với gia đình an toàn", Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-be-gai-14-tuoi-mang-thai-8-thang-ban-trai-choi-bo-trach-nhiem-uoc-nguoi-dan-cuu-mang-suot-2-thang-nay-613681.html