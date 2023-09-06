Trước đó, vào tháng 3/2021, vợ chồng bị cáo Linh và con trai nhỏ là Hoàng Đăng Khôi (SN 2021) thuê trọ tại ngõ 198, phố Xã Đàn, Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc bé gái 18 tháng tuổi bị cặp vợ chồng hành hạ dẫn đến nhập viện, theo thông tin từ VietNamNet, ngày 6/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt vợ chồng bị cáo Hoàng Thế Vũ (SN 1994) và Đoàn Diệu Linh (SN 1996, ở Ba Vì) lần lượt mức án 15 và 16 năm tù vì tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án này là cháu bé 18 tháng tuổi.

Khoảng 13h ngày 21/7/2022, chị Huệ đế nhà trọ của bị cáo Linh để giao cháu T. cho Linh chăm sóc. Lúc này cháu bé khỏe mạnh bình thường. Chị Huệ đưa cho bị cáo Linh trước 3 triệu đồng cùng bỉm, sữa, quần áo, chăn, thuốc xịt mũi, xịt họng và hạ sốt cùng lời dặn: “Cháu đang mọc răng, nếu thấy sốt thì cho uống thuốc hạ sốt”.

Sau khi vợ chồng bị cáo đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook, ngày 21/7/2022, chị Lê Thị Lan Huệ (SN 1994) đã liên lạc với bị cáo Linh để thuê chăm nuôi con đẻ là cháu Lê Quỳnh T. (sinh ngày 21/1/2021). Hai bên thỏa thuận giá trông giữ cháu T. là 3 triệu đồng/tháng.

Chị Huệ và bị cáo Linh thống nhất, hàng ngày bị cáo thông báo về tình hình sức khỏe của cháu T. và gửi ảnh, video của cháu cho chị Huệ.

Khoảng 20h30 ngày 24/7/2022, bé T. bị sốt cao. Bị cáo Linh cho cháu bé uống thuốc hạ sốt và uống sữa để đi ngủ. Đến khoảng 2h hôm sau, bé T. thức giấc, quấy khóc làm bị cáo Vũ không ngủ được nên đã dậy quát cháu T., dùng que bằng tre vụt nhiều nhát vào người cháu bé. T. càng khóc to.

Thấy vậy, Vũ giữ tay và chân cháu bé, để vợ dùng băng dính dán miệng, mặc cho T. đang khóc. Tiếp đó, bị cáo Linh lấy chăn quấn quanh người cháu T. từ cổ xuống chân.

Cháu bé vùng vẫy, đạp chân nên bị cáo Linh đã hành hạ cháu bé.

Sau đó, vợ chồng bị cáo đi ngủ, bỏ mặc cháu bé trong tình trạng sốt cao, bị quấn chăn quanh người trong tư thế bó gối, phòng nóng không có điều hòa.

Khoảng 30 phút sau, bị cáo Linh thức giấc và bóc băng dính ở miệng cháu T. ra thì cháu bé tiếp tục khóc. Lúc này, bị cáo lấy quần đùi của T. nhét vào miệng cháu bé rồi đi ngủ tiếp.

Cặp vợ chồng tàn nhẫn, ra tay bạo hành cháu bé - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Đến ngày 26/7, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, khi thấy cháu T. mệt mỏi, khó thở, Vũ và Linh đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, theo dõi chân tay miệng mức độ 4. Ngoài ra, trên thân thể bệnh nhân có các vết lằn tổn thương da tại vùng chân, tay, mông nghi bị bạo hành trước đó.

Ngay trong ngày 27/7/2022, Bệnh viện Nhi trung ương có công văn gửi công an phường Láng Thượng thông báo về việc nghi ngờ cháu Lê Quỳnh T. bị bạo hành.

Trưa ngày 27/7/2022, thấy tình hình sức khỏe cháu T. nặng, bị cáo Linh gọi điện cho chị chồng kể việc đã bạo hành cháu T. khiến em bé đang bị cấp cứu ở bệnh viện và nhờ chị chồng thông báo cho chị Huệ biết.

Do được cấp cứu kịp thời nên cháu bé không tử vong. Ngày 28/7/2022, chị Huệ đến cơ quan công an tố giác vợ chồng Vũ, Linh đánh đập, bạo hành con mình.