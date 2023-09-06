Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến hai cha con thiệt mạng thương tâm trên đường đến trường

Xã hội 06/09/2023 16:16

Công an huyện Bình Sơn có báo cáo về vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến hai cha con anh L.X.L. (trú xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn) thiệt mạng.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 cha con tử vong thương tâm ở Quảng Ngãi, dẫn tin từ VTC News, theo Công an huyện Bình Sơn, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng trên là do Trương Văn Khoa lái xe tải lùi không đúng quy định; đồng thời ông Đào Văn Anh lái xe đầu kéo kéo theo sơ-mi-rơ moóc không chú ý quan sát.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến hai cha con thiệt mạng thương tâm trên đường đến trường - Ảnh 1
Hiện trường thương tâm vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Niên

Lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp thông tin thêm, anh L.X.L. (người cha trong vụ tai nạn) là cán bộ công tác ở xã Bình Hiệp. Hiện, chính quyền địa phương đang hỗ trợ lo hậu sự cho hai cha con anh.

Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, khoảng hơn 6 giờ ngày 6/9  trên QL1, anh L.X.L. (39 tuổi) chạy xe máy chở con trai Lý Xuân Ph. (11 tuổi, ở xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đi học, khi đến đoạn qua chợ Bình Hiệp (thuộc xã Bình Hiệp) thì xảy ra va chạm với xe tải, ngã ra đường và bị xe container cán. Hậu quả, 2 cha con anh L. tử vong tại chỗ.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến hai cha con thiệt mạng thương tâm trên đường đến trường - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 2 cha con tử vong tại chỗ - Ảnh: Người Lao Động

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến QL1, đoạn qua xã Bình Hiệp bị ách tắc. CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến điều tiết, phân luồng giao thông.

Gặp tai nạn thảm khốc, 2 cha con bỏ mạng trên đường đi học sau cú va chạm liên hoàn xe tải và container

Gặp tai nạn thảm khốc, 2 cha con bỏ mạng trên đường đi học sau cú va chạm liên hoàn xe tải và container

Anh L.X.L. (trú xã Bình Hiệp) chạy xe máy chở con trai là L.X.P. (11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS thị trấn Châu Ổ) đến trường học, nhưng không may gặp tai nạn.

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