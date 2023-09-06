Anh L.X.L. (trú xã Bình Hiệp) chạy xe máy chở con trai là L.X.P. (11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS thị trấn Châu Ổ) đến trường học, nhưng không may gặp tai nạn.

Theo thông tin từ VTC News, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h10 ngày 6/9 trên địa bàn xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh L.X.L. (trú xã Bình Hiệp) chạy xe máy chở con trai là L.X.P. (11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS thị trấn Châu Ổ) đến trường học.

Trên đường đi, xe máy do anh L. cầm lái bất ngờ va chạm với xe tải khiến hai cha con ngã nhào ra đường. Đúng lúc này, một xe container (chưa rõ biển số) tông thẳng vào anh L. và cháu P. khiến cả hai thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Giao Thông

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Giao Thông, nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên anh L. chở con trai đi khá chậm. Tuy nhiên, khi đến khu vực chợ Bình Hiệp thì xe máy của anh va chạm với một xe tải (không rõ biển kiểm soát) khiến cả hai cha con ngã ra giữa đường và bị xe container từ phía sau cán tử vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, anh L. hiện đang làm Xã đội trưởng Xã đội Bình Hiệp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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