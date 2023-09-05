Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h15 ngày 4/9, trên đường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, trên đường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng vừa xảy ra vụ ô tô mất lái lao lên vỉa hè, tông một cụ bà nguy kịch.

Chiếc ô tô mất lái đã tông trúng bà Phạm Thị Ng (sinh năm 1961 ở tại Đình Đoài, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn) đang ngồi tr vỉa hè.

Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 15A-313.XX đi theo hướng từ tượng Ba cô tiên về C54 thì mất lái lao lên vỉa hè trước cửa nhà hàng 54 Hải Dương.

Hậu quả, bà Ng phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện bà Ng đang điều trị chấn thương vùng đầu và đã phải phẫu thuật cắt bỏ chân bên trái sau vụ tai nạn trên.

Hiện Công an quận Đồ Sơn đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ tai nạn theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Giao Thông

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, theo Tiền Phong, vào khoảng 13h ngày 2/9 trên đường Quang Trung (thuộc phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), ô tô con mang BKS 48A-049.19 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng ra đường 23/3. Khi xe chạy đến đoạn đường trước cổng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm thì bất ngờ mất lái lao qua bên đường đâm vào gốc cây thông.

Cú tông mạnh khiến đầu xe ô tô bể nát, cây thông có dấu hiệu bị nghiêng. Nhận được tin báo lực lượng CSGT Công an TP Gia nghĩa có mặt đo đạc hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ô tô móp đầu sau khi lao lên vỉa hè ở Đắk Lắk - Ảnh: Tiền Phong

Tuy nhiên, trong lúc CSGT đang làm hiện trường, cây thông bất ngờ bật gốc gãy đổ chắn ngang đường. May mắn, thời điểm này, lực lượng chức năng và người dân tránh né kịp nên không gây thiệt hại về người. Ô tô bị bể nát, móp méo phần đầu cùng một số tài sản của người dân bị ảnh hưởng.