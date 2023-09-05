Sụt lún bất thường tại Quy Nhơn sau mưa lớn: Mặt đường nứt toác, trụ điện gãy đổ, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân

Xã hội 05/09/2023 09:17

Vụ sụt lún đất khiến trên 500 hộ gia đình ở dọc đường Hoàng Văn Thụ bị mất điện. Bên cạnh đó, nhiều trụ điện, trạm điện dọc hành lang sụt lún cũng bị hư hại…

Theo thông tin từ Dân Trí, đêm 4/9, các đơn vị chức năng tỉnh Bình Định đang nỗ lực khắc phục sự cố sụt lún trụ điện, cây cối gãy đổ trên đường Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn), gây mất điện diện rộng.

Trước đó vào khoảng 18h cùng ngày, trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) xảy ra mưa dông gió lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ, khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ.

Sụt lún bất thường tại Quy Nhơn sau mưa lớn: Mặt đường nứt toác, trụ điện gãy đổ, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân - Ảnh 1

Sụt lún bất thường tại Quy Nhơn sau mưa lớn: Mặt đường nứt toác, trụ điện gãy đổ, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân - Ảnh 2
 Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Trong cơn mưa dông, người dân phát hiện cây cối, trụ điện cùng các vật kiến trúc ven đường Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn) đoạn tiếp giáp dự án chung cư Phú Tài 2 bất ngờ sụt lún, kèm theo tiếng động ầm ầm.

Qua ghi nhận, điểm sụt lún đất kéo dài men theo lề đường Hoàng Văn Thụ hàng chục mét, có điểm sụt sâu 3-4m.

Phần sụt trên vỉa hè còn lấn rộng ra ngoài mặt đường khoảng chừng 1m, dài khoảng 4-5m. Các ống nước bảng hiệu thuộc dự án chung cư Phú Tài 2 cũng bị đổ sập.

Dọc tuyến đường, lực lượng chức năng đang giăng dây để bảo vệ hiện trường, không cho người dân lại gần để đảm bảo an toàn.

Dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, một người dân có nhà gần vụ sụt lở đất cho biết, nhiều ngày trước chủ đầu tư dự án chung cư Phú Tài 2 đã huy động người, máy đào để thi công đường rảnh như cống thoát nước, cống sâu sát đường Hoàng Văn Thụ làm cho nền đường hổng chân nên sụt lở...

“Trước đó vài ngày, đơn vị thi công đang đào đường thì xảy ra tình trạng sụt lở đất. Sau đó, họ đổ 4 xe bê tông để khắc phục nhưng đến tối nay trời mưa to nên toàn bộ tuyến cống bị sụt lở kéo dài”, một người dân cho biết.

Sụt lún bất thường tại Quy Nhơn sau mưa lớn: Mặt đường nứt toác, trụ điện gãy đổ, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân - Ảnh 3
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Theo đại diện Điện lực ở TP Quy Nhơn, vụ sụt lở đất làm trên 500 khách hàng ở dọc đường Hoàng Văn Thụ bị mất điện. Bên cạnh đó, nhiều trụ điện, trạm điện dọc hành lang sụt lở cũng bị hư hại, đổ gãy...

Tối cùng ngày, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, hiện chủ đầu tư dự án chung cư Phú Tài 2 là Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài đang phối hợp với Điện lực tỉnh Bình Định để khắc phục sự việc. Lãnh đạo Sở này cho biết thêm, đang yêu cầu chủ đầu tư báo cáo ngay sự việc trong sáng 5/9...

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