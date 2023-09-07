Hoàn cảnh khó khăn của thầy giáo đột quỵ trong ngày khai giảng: Ra đi bất ngờ, bỏ lại vợ và 2 con thơ nheo nhóc

Thầy Lai mất đi để lại vợ cùng 2 người con đang là học sinh lớp 5 và lớp 8 tại trường ở xã Hòa Bình, huyện Tam Nông.
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Liên quan đến vụ thầy giáo đột quỵ trong lễ khai giảng, theo Người Đưa Tin, Trường Đại học Đồng Tháp cho biết, nhà trường đã quyết định đồng hành, chia sẻ cùng gia đình thầy Trương Văn Lai (45 tuổi) - Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Tháp).
Thầy Lai mất đi để lại vợ cùng 2 người con đang là học sinh lớp 5 và lớp 8 tại trường ở xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. Gia đình thầy Lai không đất sản xuất, nguồn thu nhập chính chủ yếu từ đồng lương hàng tháng của thầy nhưng nay trụ cột chính không còn.
Trước hoàn cảnh khó khăn nêu trên, Trường Đại học Đồng Tháp đã quyết định đồng hành cùng gia đình Lai trong việc chăm lo học tập, hỗ trợ toàn bộ học phí trong suốt quá trình học phổ thông cho 2 người con của thầy. Đồng thời, trường cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ học phí chương trình đại học cho 2 em khi trúng tuyển và nhập học vào Trường Đại học Đồng Tháp.
Thạc sĩ Cao Dao Thép - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Chi Hội khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp cho biết, sự ra đi đột ngột của thầy Lai là mất mát của ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp. Sự chia sẻ, đồng hành của nhà trường hy vọng sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực để gia đình sớm vượt qua nỗi đau, tiếp tục chăm các cháu ăn học.
Trước đó, theo thông tin từ Dân Trí, sáng 5/9, Trường THPT Tràm Chim tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Thầy Trương Văn Lai (45 tuổi), Hiệu trưởng nhà trường, đang đọc diễn văn thì bất ngờ ngã quỵ, cơ thể tím tái.
Theo thông tin từ UBND huyện Tam Nông, dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng thầy Lai đã không qua khỏi, xác định tử vong do đột quỵ.