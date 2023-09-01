Bà D. (hàng xóm) thông tin trên Báo VietNamNet cho biết, vào khoảng 10h cùng ngày, bà đi làm đồng về đã thấy lực lượng công an xuất hiện tại đây, lập rào chắn đầu ngõ. Ngay sau đó, nhiều xe cứu thương cũng lần lượt đến.

Chia sẻ trên Báo VietNamNet, nơi xảy ra vụ án mạng ở khu vực đê Xuân Quang thuộc phường Long Biên. Ngôi nhà có 4 người tử vong nằm sâu trong ngõ, thưa dân cư, thậm chí không có số nhà, tên đường, hiện đã phong tỏa có cảnh sát bảo vệ.

Còn theo bà T.T.N (hàng xóm), người chồng trong vụ án tên H., khoảng 45 tuổi. Gia đình này chuyển về đây sinh sống từ khoảng 4-5 năm trước. H. có 2 đời vợ, 4 người con.

Công an bảo vệ hiện trường. Ảnh: VietNamNet

Người phụ nữ bị H. giết là vợ hai, còn 2 cháu bé có 1 người là con của vợ đầu, cháu còn lại là con của Huy và vợ hai.

Hàng ngày, vợ của H. là chị T. bán nước ở gầm cầu Vĩnh Tuy. Còn H. làm nghề lái xe ba bánh chở hàng. Người đàn ông này có thói cờ bạc, rượu chè, thỉnh thoảng đánh vợ.

Nhiều người dân cho rằng, nguyên nhân ban đầu là do 2 vợ chồng mâu thuẫn, nên người vợ viết đơn ly hôn. Trong lúc 2 vợ chồng cãi cọ đánh nhau, 2 người con vào can ngăn thì bị H. chém chết.

Tại hiện trường ghi nhận, 3 người trong gia đình tử vong do ngoại lực tác động. Còn chủ nhà là N.V.H (45 tuổi) chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Chia sẻ trên Báo Phụ nữ Việt Nam cũng tiết lộ, Ngày 1/9, một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Long Biên và các cơ quan nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc 4 người trong 1 gia đình tử vong.

Theo vị này, sáng cùng ngày, phòng PC01 nhận tin báo từ Công an quận Long Biên về việc tại phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, xảy ra vụ việc 4 người trong 1 hộ gia đình tử vong. Phòng PC01 đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng Công an quận Long Biên khám nghiệm hiện trường, tử thi.

"Bước đầu nhận định người chồng đã giết cả nhà, sau đó treo cổ tự tử. Nguyên nhân cụ thể đang tiếp tục được làm rõ", vị lãnh đạo này thông tin.