Cụ bà lừa đảo gần 14 tỷ đồng ở Gia Lai bất ngờ tử vong trước ngày ra tòa

Xã hội 09/09/2023 17:38

Theo lịch, Tòa án nhân dân sẽ đưa bị cáo ra xét xử sơ thẩm. Thế nhưng, trước ngày ra tòa, bị cáo đã tử vong.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, Ngày 9/9, một nguồn tin cho biết, bị cáo Dương Thị Thanh (SN 1950, có hộ khẩu tại tỉnh Thanh Hóa, tạm trú ở huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã tử vong. Trước đó, bị cáo Dương Thị Thanh bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo lịch, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ đưa bị cáo Dương Thị Thanh ra xét xử sơ thẩm vào ngày 7/9 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến chiều ngày 6/9, Công an tỉnh Gia Lai đã ra thông báo Dương Thị Thanh đã tử vong vào lúc 16h45 ngày 6/9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Cụ bà lừa đảo gần 14 tỷ đồng ở Gia Lai bất ngờ tử vong trước ngày ra tòa - Ảnh 1

Quyết định truy nã bị cáo Dương Thị Thanh. Ảnh: VietNamNet

Sau khi tiếp nhận thông tin bà Thanh tử vong, Hội đồng xét xử sơ thẩm tiến hành đình chỉ vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Thanh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã từng bị hoãn vì lý do sức khỏe của bị cáo này.

 

Cũng theo Báo Tiền Phong, ngày 8/9, TAND tỉnh Gia Lai nhận được văn bản từ trại giam Công an tỉnh về sự việc trên. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm tiến hành đình chỉ vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Cụ bà lừa đảo gần 14 tỷ đồng ở Gia Lai bất ngờ tử vong trước ngày ra tòa - Ảnh 2
Bị cáo Dương Thị Thanh. Ảnh : Tiền Phong

Cáo trạng truy tố, vào năm 2012, bị cáo Thanh chuyển đến cư trú tại thị trấn Đak Đoa, rồi ở trọ tại nhà trọ của ông L.K.N. Tại đây, bà Thanh làm nghề buôn bán rau, trái cây ở Trung tâm thương mại huyện Đak Đoa và đã quen biết với bà T.T.P. (SN 1977), N.T.V. (SN 1971), H.T.T.H. (SN 1986), ông L.K.N. cùng trú tại thị trấn Đak Đoa.

Từ năm 2019 đến tháng 6/2021, bà Thanh nhiều lần vay mượn tiền của các ông, bà đã quen biết ở trên với lý do vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Các lần vay đầu, bà Thanh đều trả đầy đủ tiền gốc, lãi đúng thời hạn cam kết nên đã tạo sự tin tưởng cho các bị hại.

Tuy nhiên, từ tháng 6-11/2021, bị cáo Thanh đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để hỏi vay mượn tiền của bà N.T.V. và bà T.T.P. nhiều lần với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng. Có được số tiền này bà Thanh không sử dụng để đáo hạn cho ai, mà mục đích chính nhằm chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân, đến ngày 19/11/2021 thì đi khỏi địa phương. Sau đó bà Thanh bị bắt ở Thanh Hoá.

VKSND tỉnh Gia Lai xác định, hành vi chiếm đoạt tài sản của Dương Thị Thanh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân, xâm phạm trật tự trị an xã hội trên địa bàn.

Sau khi TAND tỉnh Gia Lai chuẩn bị đưa bị cáo Thanh ra xét xử về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thì bà Thanh đã tử vong trước ngày ra tòa.

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