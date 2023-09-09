Lạng Sơn: Hốt hoảng phát hiện thi thể nam giới đã phân hủy chưa rõ danh tính

Xã hội 09/09/2023 18:15

Trong lúc người dân đi hái củi đã phát hiện một thi thể, xung quanh có chùm nhãn, thẻ hương và 1 chiếc điện thoại, sau đó báo chính quyền, lực lượng chức năng địa phương.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong cho biết, trong lúc người dân đi hái củi phát hiện tại khu vực núi Nghè Trèo Đá thuộc thôn Tân Yên, xã Yên Thịnh có 1 thi thể đã phân hủy, xung quanh có chùm nhãn, thẻ hương và 1 chiếc điện thoại, sau đó báo chính quyền, lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc. Theo điều tra, xác minh ban đầu, thi thể là nam giới, chưa xác định được danh tính.

Lạng Sơn: Hốt hoảng phát hiện thi thể nam giới đã phân hủy chưa rõ danh tính - Ảnh 1

Hình ảnh xe máy nghi của người xấu số để nhiều ngày gần nơi phát hiện thi thể trên núi cao. Ảnh: Tiền Phong

Người dân cũng cung cấp thông tin đã thấy một xe mô tô biển kiểm soát 14k5-9020 để ở ven đường lên núi cao nhiều ngày mà không có người đến nhận. Vị trí xe mô tô đến nơi phát hiện thi thể xa chừng 150m nghi là xe của người xấu số. Sau khi thông báo, chưa có người thân đến nhận, chính quyền xã Yên Thịnh đã tổ chức chôn cất thi thể theo quy định.

Theo VOV, trong thời gian gần đây, người dân cũng phát hiện một thi thể đã tử vong ở Yến Bái. Trên người thi thể lúc này mặc bộ quần áo bảo hộ dùng để bắt ong. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cùng người nhà nạn nhân đã có mặt ngay sau khi nhận được tin báo.

Lạng Sơn: Hốt hoảng phát hiện thi thể nam giới đã phân hủy chưa rõ danh tính - Ảnh 2

Phát hiện thi thể trong tư thế treo trên cây, nghi bị tai nạn khi bắt ong. Ảnh: VOV

Bước đầu xác định nạn nhân là anh Nguyễn N.M (SN 1990), có hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Nguyên nhân có thể là do trong khi một mình đi bắt ong đã bị tai nạn, ngã từ trên ngọn cây xuống, bị dây bảo hộ thít vào bụng dẫn đến tử vong.

Nạn nhận được xác định chết vào khoảng từ chiều ngày hôm trước. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

 

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