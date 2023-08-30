Trốn truy nã 31 năm vì chiếm đoạt hơn 9 triệu đồng, nữ bị can ra đầu thú

Đời sống 30/08/2023 09:33

Người phụ nữ ở Quảng Ngãi quyết định ra đầu thú sau 31 năm trốn truy nã với tội danh tham ô tài sản với số tiền hơn 9 triệu đồng của công ty.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Nguyễn Thị Lựu (66 tuổi, quê xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vừa ra đầu thú sau hàng chục năm trốn truy nã.

Trốn truy nã 31 năm vì chiếm đoạt hơn 9 triệu đồng, nữ bị can ra đầu thú - Ảnh 1
Nữ bị can trốn truy nã suốt 31 năm ra đầu thú. Ảnh: Dân Việt.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 5/1992, trong quá trình làm thủ quỹ tại cửa hàng ăn uống số 1 thuộc Công ty dịch vụ tổng hợp, Nguyễn Thị Lựu chiếm đoạt số tiền hơn 9,2 triệu đồng của công ty rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Lựu về hành vi Tham ô tài sản.

Theo thông tin từ Dân Việt, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP.Quảng Ngãi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, gửi thư kêu gọi và vận động người thân động viên bị can ra đầu thú.

Đến ngày 28/8, bị can Lựu đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

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