Hy hữu: Gã đàn ông chuốc thuốc mê người phụ nữ để làm chuyện đáng xấu hổ rồi đi đầu thú vì cảm thương

Công an phường Hòa Thuận Tây (Đà Nẵng) đã lập hồ sơ ban đầu liên quan đến nghi phạm đã chuốc thuốc mê người phụ nữ bán vé số để làm chuyện đáng xấu hổ.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 13h45 ngày 16/7, bà N.T.M. (53 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng) đang đi bán vé số trên đường phố. Lúc này, bà M. gặp khách quen là ông N.Đ.P. (52 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang ngồi uống nước. Ông P. đã chủ động mời bà M. uống một ly nước ép và nói sẽ chở bà về vì thấy chân bà M. bị đau.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh ông P. sau khi chuốc thuốc mê, trộm tiền của nạn nhân và bỏ trốn - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Sau khi chở bà M. bằng xe máy hiệu Yamaha màu đỏ về phòng trọ, lúc này nạn nhân mê man và ngủ li bì. Mãi đến khoảng 20h cùng ngày (16/7) bà M. mới tỉnh dậy và phát hiện số tiền khoảng 6 triệu đồng của mình đã bị trộm mất. Còn người đã chở bà M. về cũng đã bỏ đi từ lúc nào.

Sau đó, bà M. đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Thuận Tây đã vào cuộc xác minh. Qua đó xác định nghi can là N.Đ.P. và phát hiện người này thường xuyên vắng nhà từ 3 năm nay. Khi lực lượng công an đang điều tra sự việc, ngày 18/7 ông P. đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Theo nguồn tin từ báo Công an TP.Đà Nẵng, tại cơ quan công an, bước đầu ông này thừa nhận là do đang bị nợ nần, thiếu tiền nên mới nghĩ ra ý định chiếm đoạt tiền của bà M.. Để thực hiện, ông P. đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước của bà M. để cho nạn nhân ngấm thuốc, ngủ mê man.

Ngay khi lấy được tiền, ông P. đã chạy xe máy từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi để trốn. Tuy nhiên, sau 2 ngày, đến ngày 18/7, thấy hối hận về hành vi của mình, thương nạn nhân vất vả và sợ trước sau gì cũng bị công an bắt nên ông P. đã về lại Đà Nẵng và đầu thú, nộp lại số tiền 5 triệu đồng đã lấy của bà M.

Hiện Công an phường Hòa Thuận Tây đã củng cố hồ sơ vụ việc, bàn giao P. cho cấp có thẩm quyền tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi.

