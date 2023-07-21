Hy hữu: Gã đàn ông chuốc thuốc mê người phụ nữ để làm chuyện đáng xấu hổ rồi đi đầu thú vì cảm thương

Đời sống 21/07/2023 10:04

Công an phường Hòa Thuận Tây (Đà Nẵng) đã lập hồ sơ ban đầu liên quan đến nghi phạm đã chuốc thuốc mê người phụ nữ bán vé số để làm chuyện đáng xấu hổ.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 13h45 ngày 16/7, bà N.T.M. (53 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng) đang đi bán vé số trên đường phố. Lúc này, bà M. gặp khách quen là ông N.Đ.P. (52 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang ngồi uống nước. Ông P. đã chủ động mời bà M. uống một ly nước ép và nói sẽ chở bà về vì thấy chân bà M. bị đau.

Hy hữu: Gã đàn ông chuốc thuốc mê người phụ nữ để làm chuyện đáng xấu hổ rồi đi đầu thú vì cảm thương - Ảnh 1
Camera an ninh ghi lại hình ảnh ông P. sau khi chuốc thuốc mê, trộm tiền của nạn nhân và bỏ trốn - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Sau khi chở bà M. bằng xe máy hiệu Yamaha màu đỏ về phòng trọ, lúc này nạn nhân mê man và ngủ li bì. Mãi đến khoảng 20h cùng ngày (16/7) bà M. mới tỉnh dậy và phát hiện số tiền khoảng 6 triệu đồng của mình đã bị trộm mất. Còn người đã chở bà M. về cũng đã bỏ đi từ lúc nào.

Sau đó, bà M. đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Thuận Tây đã vào cuộc xác minh. Qua đó xác định nghi can là N.Đ.P. và phát hiện người này thường xuyên vắng nhà từ 3 năm nay. Khi lực lượng công an đang điều tra sự việc, ngày 18/7 ông P. đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Theo nguồn tin từ báo Công an TP.Đà Nẵng, tại cơ quan công an, bước đầu ông này thừa nhận là do đang bị nợ nần, thiếu tiền nên mới nghĩ ra ý định chiếm đoạt tiền của bà M.. Để thực hiện, ông P. đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước của bà M. để cho nạn nhân ngấm thuốc, ngủ mê man. 

Ngay khi lấy được tiền, ông P. đã chạy xe máy từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi để trốn. Tuy nhiên, sau 2 ngày, đến ngày 18/7, thấy hối hận về hành vi của mình, thương nạn nhân vất vả và sợ trước sau gì cũng bị công an bắt nên ông P. đã về lại Đà Nẵng và đầu thú, nộp lại số tiền 5 triệu đồng đã lấy của bà M.

Hiện Công an phường Hòa Thuận Tây đã củng cố hồ sơ vụ việc, bàn giao P. cho cấp có thẩm quyền tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi.

Truy bắt 2 thanh niên cướp tài sản dùng súng truy sát đôi vợ chồng trẻ thương vong

Truy bắt 2 thanh niên cướp tài sản dùng súng truy sát đôi vợ chồng trẻ thương vong

Tối 19/7, Công an tỉnh Long An và Cục Cảnh sát hình sự thông tin hai thanh niên dùng súng bắn vào chân người phụ nữ do không lấy được tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   chuốc thuốc mê người phụ nữ cướp tài sản

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi