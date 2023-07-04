TP.HCM: Cô gái bị nhóm thanh niên chặn đường, dí dao cướp tài sản trong đêm

Đời sống 04/07/2023 10:15

Ngày 4/7, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) thông tin về 3 đối tượng có hành vi dùng dao uy hiếp, cướp tài sản của cô gái đang đi đường trong đêm khuya.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 4/7, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) lập hồ sơ, xử lý với Triệu Hải (20 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (21 tuổi), Âu Văn Mảnh (27 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi cướp tài sản ở phường Tân Thới Hòa.

TP.HCM: Cô gái bị nhóm thanh niên chặn đường, dí dao cướp tài sản trong đêm - Ảnh 1
Phong, Hải và Mảnh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Điều tra ban đầu, khoảng 23h20 ngày 13/6, chị N.K.T (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú) điều khiển xe máy trên đường Lương Thế Vinh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) thì bị 2 thanh niên chặn đầu xe, dùng dao khống chế yêu cầu đưa tiền.

Trong lúc bị uy hiếp, chị T đã bỏ chạy và tri hô. Lúc này, 2 đối tượng đã lấy xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát theo hướng đường Lương Thế Vinh.

Ngay khi nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú phối hợp với Đội 3 Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xác định Hải và Phong là 2 người thực hiện vụ cướp.

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, đến ngày 19/6, cảnh sát đã bắt giữ Hải và Mảnh (là người đã bàn bạc và cho Hải mượn xe đi cướp) tại nhà trọ ở ấp Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét và bắt giữ thêm Phong.

TP.HCM: Cô gái bị nhóm thanh niên chặn đường, dí dao cướp tài sản trong đêm - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Thanh Phong chỉ nơi cất giấu con dao dùng để gây án - Ảnh: Báo Tiền phong

Cùng ngày (19/6), UBND quận Tân Phú đã trao khen thưởng đột xuất cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Phú và Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vì đã điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp tài sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

TP.HCM: Cô gái bị nhóm thanh niên chặn đường, dí dao cướp tài sản trong đêm - Ảnh 3
Lãnh đạo UBND quận Tân Phú khen thưởng cho tập thể cán bộ chiến sĩ tham gia phá án - Ảnh: Báo Tiền phong

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt nhóm cướp liên quận, huyện ở TP.HCM

Bắt nhóm cướp liên quận, huyện ở TP.HCM

VKSND quận 10 (TP HCM) đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Quang (SN 2005, ngụ quận Tân Bình) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Xem thêm
Từ khóa:   cướp tài sản dí dao cướp tài sản khống chế cô gái

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 6 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 6 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ