Ngay khi nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú phối hợp với Đội 3 Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xác định Hải và Phong là 2 người thực hiện vụ cướp.

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, đến ngày 19/6, cảnh sát đã bắt giữ Hải và Mảnh (là người đã bàn bạc và cho Hải mượn xe đi cướp) tại nhà trọ ở ấp Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét và bắt giữ thêm Phong.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phong chỉ nơi cất giấu con dao dùng để gây án - Ảnh: Báo Tiền phong

Cùng ngày (19/6), UBND quận Tân Phú đã trao khen thưởng đột xuất cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Phú và Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vì đã điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp tài sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND quận Tân Phú khen thưởng cho tập thể cán bộ chiến sĩ tham gia phá án - Ảnh: Báo Tiền phong

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.