Ngày 4/7, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) thông tin về 3 đối tượng có hành vi dùng dao uy hiếp, cướp tài sản của cô gái đang đi đường trong đêm khuya.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 4/7, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) lập hồ sơ, xử lý với Triệu Hải (20 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (21 tuổi), Âu Văn Mảnh (27 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi cướp tài sản ở phường Tân Thới Hòa. Phong, Hải và Mảnh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Điều tra ban đầu, khoảng 23h20 ngày 13/6, chị N.K.T (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú) điều khiển xe máy trên đường Lương Thế Vinh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) thì bị 2 thanh niên chặn đầu xe, dùng dao khống chế yêu cầu đưa tiền.

Trong lúc bị uy hiếp, chị T đã bỏ chạy và tri hô. Lúc này, 2 đối tượng đã lấy xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát theo hướng đường Lương Thế Vinh. Ngay khi nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú phối hợp với Đội 3 Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xác định Hải và Phong là 2 người thực hiện vụ cướp.

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, đến ngày 19/6, cảnh sát đã bắt giữ Hải và Mảnh (là người đã bàn bạc và cho Hải mượn xe đi cướp) tại nhà trọ ở ấp Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét và bắt giữ thêm Phong. Đối tượng Nguyễn Thanh Phong chỉ nơi cất giấu con dao dùng để gây án - Ảnh: Báo Tiền phong Cùng ngày (19/6), UBND quận Tân Phú đã trao khen thưởng đột xuất cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Phú và Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vì đã điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp tài sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo UBND quận Tân Phú khen thưởng cho tập thể cán bộ chiến sĩ tham gia phá án - Ảnh: Báo Tiền phong Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt nhóm cướp liên quận, huyện ở TP.HCM VKSND quận 10 (TP HCM) đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Quang (SN 2005, ngụ quận Tân Bình) về hành vi "Cướp giật tài sản".

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