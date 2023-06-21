Hà Nội: Người phụ nữ bất ngờ bị áp sát cướp tài sản, ngã văng xuống đường chấn thương vùng mặt

Đời sống 21/06/2023 11:02

Ngày 21/6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, đơn vị đang điều tra vụ cướp giật tài sản khiến người phụ nữ đang đi bộ ngã xuống đường, bầm tím mặt.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng ngày 15/6, hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, một người phụ nữ đang đi bộ thì bị một đối tượng đi xe máy chiều ngược lại áp sát. Ngay sau đó, đối tượng giật chiếc dây điều hòa huyết áp trên cổ của người phụ nữ khiến nạn nhân ngã văng xuống đường, đập mặt, đầu xuống đất. Lúc này, tên cướp tăng ga, bỏ chạy.

Hà Nội: Người phụ nữ bất ngờ bị áp sát cướp tài sản, ngã văng xuống đường chấn thương vùng mặt - Ảnh 1
Người phụ nữ bị ngã văng xuống đường - Ảnh: Báo Dân trí

May mắn nạn nhân không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chấn thương, bầm tím ở vùng mặt. Chiếc dây cũng không bị cướp đi.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 10h ngày 20/6, chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, nữ tiểu thương ở chợ Dĩ An) chạy xe máy giao gà cho khách về, đến đoạn đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hoà, TP Dĩ An thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe Exciter áp sát.

Hà Nội: Người phụ nữ bất ngờ bị áp sát cướp tài sản, ngã văng xuống đường chấn thương vùng mặt - Ảnh 2
Hai tên cướp giật chiếc túi người phụ nữ đeo trước bụng - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tên ngồi sau đưa tay giật chiếc túi bao tử mà người phụ nữ đang đeo ở trước bụng rồi tăng ga tẩu thoát. Bị giật bất ngờ, người phụ nữ ngã xe rồi đứng giữa đường vừa hô hoán vừa khóc.

Bên trong túi xách có gần 10 triệu đồng tiền mặt, chiếc điện thoại cùng giấy tờ tùy thân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Người phụ nữ ngã, bật khóc giữa đường vì bị cướp giật túi xách giữa ban ngày

Người phụ nữ ngã, bật khóc giữa đường vì bị cướp giật túi xách giữa ban ngày

Người phụ nữ đang di giao gà cho khách thì bị kẻ cướp áp sát giật túi xách. Nạn nhân hoảng loạn tri hô thất thanh giữa đường.

Xem thêm
Từ khóa:   người phụ nữ bị cướp cướp tài sản Cướp tài sản của phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 14 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 14 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ