Ngày 21/6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, đơn vị đang điều tra vụ cướp giật tài sản khiến người phụ nữ đang đi bộ ngã xuống đường, bầm tím mặt.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng ngày 15/6, hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, một người phụ nữ đang đi bộ thì bị một đối tượng đi xe máy chiều ngược lại áp sát. Ngay sau đó, đối tượng giật chiếc dây điều hòa huyết áp trên cổ của người phụ nữ khiến nạn nhân ngã văng xuống đường, đập mặt, đầu xuống đất. Lúc này, tên cướp tăng ga, bỏ chạy.

Người phụ nữ bị ngã văng xuống đường - Ảnh: Báo Dân trí

May mắn nạn nhân không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chấn thương, bầm tím ở vùng mặt. Chiếc dây cũng không bị cướp đi.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 10h ngày 20/6, chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, nữ tiểu thương ở chợ Dĩ An) chạy xe máy giao gà cho khách về, đến đoạn đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hoà, TP Dĩ An thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe Exciter áp sát.

Hai tên cướp giật chiếc túi người phụ nữ đeo trước bụng - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tên ngồi sau đưa tay giật chiếc túi bao tử mà người phụ nữ đang đeo ở trước bụng rồi tăng ga tẩu thoát. Bị giật bất ngờ, người phụ nữ ngã xe rồi đứng giữa đường vừa hô hoán vừa khóc.

Bên trong túi xách có gần 10 triệu đồng tiền mặt, chiếc điện thoại cùng giấy tờ tùy thân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

