Theo thông tin từ báo Thanh niên, sáng 20/6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Khánh (19 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giật dây chuyền vàng của bé gái 9 tuổi.

Hiện cơ quan CSĐT Công an H.Mỏ Cày Bắc đang tiếp tục điều tra vụ giật dây chuyền vàng của bé gái 9 tuổi.

Ngay sau đó, nghe tiếng tri hô của bé gái, người dân địa phương chạy ra truy bắt được Khánh cùng tang vật, sau đó bàn giao cho công an địa phương.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Công an Kiên Giang, ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tâm (SN 2003) và Trần Thanh Trọng (SN 2004, cùng ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội "Cướp giật tài sản".

Hai đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an Kiên Giang

Vào sáng ngày 9/5, Tâm và Trọng bàn bạc và thống nhất vào buổi trưa hoặc chiều lợi dụng việc học sinh nhỏ tuổi đi học về cầm hoặc nghe điện thoại trên tay sẽ cướp giật bán lấy tiền. Đến khoảng 16h cùng ngày (9/5), Tâm điều khiển xe máy chở Trọng ngồi phía sau lưu thông đến đoạn đường vắng thuộc phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Tâm liền chạy xe áp sát xe bé gái để Trọng giật chiếc điện thoại iPhone 11 rồi tăng ga bỏ chạy về nhà.

Sau đó, Trọng đưa điện thoại vừa cướp được cho vợ Trọng và vợ Tâm cùng đem bán được 2 triệu đồng về đưa tiền cho Trọng và Tâm chia nhau thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Hai đối tượng này đã gây ra 3 vụ cướp giật khác trên địa bàn TP. Rạch Giá. Trọng là đối tượng từng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".