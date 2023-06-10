Khi đến địa bàn phường 14, chị L bất ngờ bị Nguyễn Đức Huy (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) mặc áo đỏ, quần đen nhảy từ gốc cây ven đường ra xô ngã, lấy chiếc xe máy, điện thoại iPhone 12 ProMax, giấy tờ và hai triệu đồng trong cốp. Ngay sau khi bị cướp, chị L. báo cơ quan công an.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng đầu giờ chiều ngày 1/6, chị L (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) chạy xe máy Yamaha Grande theo dọc bờ kênh Tham Lương – Bến Cát theo hướng từ Trường tiểu học Lê Quý Đôn trên đường Phạm Văn Chiêu về UBND Phường 14.

Ngay khi nhận tin báo, ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) truy xét nghi can. Sau khi khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera, công an xác định đây là vụ án cướp tài sản , đối tượng đi bộ lang thang một mình trên bờ kênh từ khoảng 12h đến gần 14h rồi gây án.

Sau chỉ chưa đầy 24 giờ, Đội CSHS, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với trinh sát Phòng PC02 bắt Huy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Tại cơ quan công an, Huy khai túng thiếu tiền tiêu. Hôm 1/6, người này đi bộ lang thang dọc bờ kênh thì ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt và nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi cướp tài sản của chị L., đối tượng chạy đến đường Nguyễn Văn Khối, rẽ vào một con hẻm có dãy nhà trọ nên Huy dừng lại lấy trộm đôi dép tổ ong. Lấy tiền trong cốp xe cướp được, ra cửa hàng mua nón bảo hiểm, áo thun, quần đùi hết gần 300 ngàn rồi thay đổi cả kiểu tóc để tránh bị phát hiện. Huy tiếp tục bán chiếc điện thoại, đưa xe máy đến một tiệm game trên đường Lê Hoàng Phái, phường 17 để chơi rồi về khách sạn ngủ.

Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Huy được xác định không có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy. Vụ việc hiện đang được điều tra, xử lý.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 14h ngày 19/, nam thanh niên Võ Minh Quan (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) thuê chị H.T.N.H (SN 1979, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) chở xe ôm từ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai sang huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với giá 100.000 đồng.

Đối tượng Võ Minh Quan - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Sau đi đến đường hẻm vắng người gần đường Thủ Biên- Đất Cuốc thuộc ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ thì Quan bất ngờ yêu cầu chị H dừng xe để nghe điện thoại, sau đó dùng tay rút chìa khóa xe và lấy trong túi quần ra 1 con dao kề vào cổ chị, yêu cầu lấy hết tài sản trong người. Do chị H không mang theo tài sản nên đối tượng đã cướp xe môtô biển số 73K1 - 143.25 trị giá khoảng 20 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã phối hợp với các cơ quan chức năng vây bắt đối tượng. Đến trưa ngày 24/5, các trinh sát đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM, đồng thời thu hồi được xe máy của bị hại.