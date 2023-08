Khi đến địa bàn phường 14, chị L bất ngờ bị Nguyễn Đức Huy (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) mặc áo đỏ, quần đen nhảy từ gốc cây ven đường ra xô ngã, lấy chiếc xe máy, điện thoại iPhone 12 ProMax, giấy tờ và hai triệu đồng trong cốp. Ngay sau khi bị cướp, chị L. báo cơ quan công an.

Huy khai nhận việc lao từ gốc cây ven đường va vào xe của người phụ nữ để cướp - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngay khi nhận tin báo, ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) truy xét nghi can. Sau khi khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera, công an xác định đây là vụ án cướp tài sản, đối tượng đi bộ lang thang một mình trên bờ kênh từ khoảng 12h đến gần 14h rồi gây án.

Gần 11h ngày 2/6, Đội CSHS, Công an quận Gò Vấp phối hợp với trinh sát Phòng PC02 ập đến ngã ba đường Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Dung khống chế nghi can.