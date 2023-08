Theo thông tin từ báo Dân trí, luật sư Nguyễn Minh Long (Giám đốc Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) nhìn nhận, hành động của Lương Văn Đạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi, cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) thể hiện sự liều lĩnh, manh động. Vì nợ nần tiền bạc mà các đối tượng sẵn sàng đi cướp và nổ súng vào những người kháng cự. Đây là những hành vi nguy hiểm, không chỉ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội mà còn xâm phạm tới tài sản, sức khỏe, thậm chí tính mạng của người khác. Do đó, hai đối tượng cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Minh Long (Giám đốc Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) - Ảnh: Báo Dân trí

Góc độ pháp lý, với hàng loạt hành vi như mua bán, sử dụng vũ khí; cướp tiệm vàng và nổ súng bắn anh Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, hiện là Trưởng Công an xã Tuấn Việt), hai đối tượng có thể đối diện tối đa 3 tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, cụ thể như sau: