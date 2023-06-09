Các tội danh 2 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng, bắn trọng thương Trưởng Công an xã ở Hải Dương có thể đối diện

Đời sống 09/06/2023 14:05

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng bắn con trai chủ tiệm bị thương để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, luật sư Nguyễn Minh Long (Giám đốc Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) nhìn nhận, hành động của Lương Văn Đạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi, cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) thể hiện sự liều lĩnh, manh động. Vì nợ nần tiền bạc mà các đối tượng sẵn sàng đi cướp và nổ súng vào những người kháng cự. Đây là những hành vi nguy hiểm, không chỉ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội mà còn xâm phạm tới tài sản, sức khỏe, thậm chí tính mạng của người khác. Do đó, hai đối tượng cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các tội danh 2 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng, bắn trọng thương Trưởng Công an xã ở Hải Dương có thể đối diện - Ảnh 1
Luật sư Nguyễn Minh Long (Giám đốc Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) - Ảnh: Báo Dân trí

Góc độ pháp lý, với hàng loạt hành vi như mua bán, sử dụng vũ khí; cướp tiệm vàng và nổ súng bắn anh Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, hiện là Trưởng Công an xã Tuấn Việt), hai đối tượng có thể đối diện tối đa 3 tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, cụ thể như sau:

Thứ nhất, trích dẫn Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, luật sư cho biết súng là vũ khí quân dụng bao gồm súng cầm tay (súng ngắn, súng trường, tiểu liên, trung liên, chống tăng, phóng lựu) và vũ khí hạng nhẹ (đại liên, súng cối, ĐKZ, súng máy phòng không). Nếu kết quả là vũ khí quân dụng, 2 đối tượng có thể bị xử lý về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Khung hình phạt áp dụng đối với tội danh này sẽ là 1-7 năm tù.

Thứ hai, hai đối tượng đã cùng nhau bàn bạc sắp xếp nhiệm vụ, một người cầm súng chĩa vào đe dọa anh Ninh, một người thực hiện hành vi đập vỡ tủ kính để lấy vàng. 2 đối tượng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015. Đối với trường hợp này, với tình tiết định khung "sử dụng vũ khí, thủ đoạn hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác" quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật này, hai đối tượng vẫn sẽ đối diện khung hình phạt thấp nhất là 7-15 năm tù.

Thứ batheo thông tin hiện có thì sau khi anh Ninh chạy ra túm áo nghi phạm đang lấy vàng, đối tượng còn lại đã dùng súng bắn làm anh bị trúng 2 viên đạn, trong đó có một viên trúng ngực. Nếu đối tượng chủ đích nổ súng nhằm tước đoạt mạng sống của anh Ninh, đây là hành vi có dấu hiệu của tội Giết người. Còn trong trường hợp vì khả năng bắn súng hạn chế và khoảng cách xa mà đối tượng không biết bắn vào đâu, chỉ bắn vì mục đích muốn cho đồng bọn có thể tẩu thoát thì tình tiết này có thể được coi là tình tiết tăng nặng hoặc tình tiết định khung trong tội Cướp tài sản chứ không cấu thành một tội riêng biệt.

Các tội danh 2 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng, bắn trọng thương Trưởng Công an xã ở Hải Dương có thể đối diện - Ảnh 2
Hai kẻ này bỏ lại xe môtô, chạy bộ tẩu thoát theo hướng xã Đồng Cẩm đi xã Kim Tân, huyện Kim Thành - Ảnh: Báo Lao động

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Lao động, khoảng 20h ngày 7/6, khi anh Nguyễn Đăng Ninh  đang trông tiệm vàng Đức Nam của gia đình là ông Nguyễn Đăng Nam (bố đẻ anh Ninh) tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương, thì có 2 đối tượng nam đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín, điều khiển xe mô tô Exciter, nhãn hiệu YAMAHA xông vào cửa hàng.

Các tội danh 2 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng, bắn trọng thương Trưởng Công an xã ở Hải Dương có thể đối diện - Ảnh 3
Tiệm vàng Đức Nam, nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: VTV News

Một đối tượng chĩa súng về phía anh Ninh đe dọa khống chế, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Thời điểm đó, anh Ninh hô hoán, chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng.

Lúc này, đối tượng cầm súng bắn về phía anh Ninh, làm anh này bị trúng 2 viên đạn (1 viên vào dưới ngực trái, 1 viên vào đùi trái). Sau đó, 2 đối tượng bỏ lại xe mô tô, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến sáng ngày 8/6, sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan và quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã bắt được 2 nghi phạm Lương Văn Đạt (SN 1990, quê quán: thôn An Trung, xã Tiên Cường) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, quê quán: thôn Lâm Cao, xã Tự Cường, cùng huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng)  đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng).

Các tội danh 2 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng, bắn trọng thương Trưởng Công an xã ở Hải Dương có thể đối diện - Ảnh 4
Khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản trong vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương - Ảnh: Báo Lao động

Anh Ninh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng. Hiện sức khỏe anh Ninh đã ổn định.

Danh tính 2 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng, bắn trọng thương chủ nhà và trưởng công an xã

Danh tính 2 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng, bắn trọng thương chủ nhà và trưởng công an xã

Sau 8h gây án, 2 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng rồi nổ súng bắn chủ tiệm và công an trưởng đã bị bắt giữ.

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